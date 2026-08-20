У шлюбі 20 років: що відомо про Федишин та її стосунки з продюсером, які почались в 19 (фото)

39-річна українська співачка Ірина Федишин офіційно повідомила, що готується стати мамою втретє. Радісною новиною про майбутнє поповнення в родині артистка поділилася у соцмережах, зазначивши, що досі не може повірити у своє щастя.

Співачка опублікувала зворушливе відео, де позує в білій мереживній сукні з букетом квітів, підписавши його: "Час відкрити наш секрет… Скоро наша сімʼя стане більшою. Не віриться, що я проживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті". Стать малюка та термін вагітності зірка поки тримає в таємниці, проте раніше вони з чоловіком не приховували мрію про народження донечки.

Історія кохання та знайомство з чоловіком

Обранцем співачки є її незмінний продюсер Віталій Човник, з яким вони перебувають у шлюбі понад 20 років. Знайомство пари відбулося після одного з концертів, коли Віталій підійшов до співачки-початківиці лише для того, щоб узяти автограф. Це знайомство швидко переросло в роман, а вже в липні 2006 року закохані зіграли весілля. У 2021 році подружжя гучно відзначило 15-річчя шлюбу, повторивши весільну церемонію.

Відео дня

Співачка Ірина Федишин і її чоловік Віталій Човник Фото: Instagram

Цікаве про синів: Юрія та Олега

Наразі подружжя виховує двох синів:

15-річний Юрій (2011 р. н.): старший син не просто супроводжує батьків, а працює справжнім технічним директором на концертах матері. Він контролює технічні моменти виступів та захоплюється комп'ютерними технологіями.

11-річний Олег (2015 р. н.): молодший син росте у творчій атмосфері та активно долучається до благодійних ініціатив родини.

Ірина Федишин і Віталій Човник, архівне фото Фото: Instagram

Візуалізація мрії у кліпі "Секрет"

Новині передувала творча інтрига: раніше Федишин випустила кліп на пісню "Секрет", де з'явилася з округлим животиком. Тоді артистка пояснила, що це була лише візуалізація їхньої з чоловіком заповітної мрії про третю дитину. Тепер ця мрія перетворилася на реальність.

Спільна волонтерська діяльність

Родина присвячує багато часу підтримці українських захисників. Завдяки благодійним турам подружжя придбало та передало для ЗСУ вже понад 400 автомобілів. За свою активну діяльність Ірина Федишин була відзначена президентською нагородою "Золоте серце".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Співачка зізналася, що деякий час зберігала вагітність у таємниці.

Ірина Федишин поділилася зворушливими кадрами у весільній сукні. Приводом для публікації повторного "весілля" стала особлива дата — подружжя відзначило 20-ту річницю свого шлюбу.

Крім того, артистка замилувала мережу новими кадрами зі своїм помітно підрослим старшим сином Юрієм. Артистка показала, як 15-річний хлопець змінився за останній час та розповіла про літні канікули своїх дітей.