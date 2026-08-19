Показала фото з округлим животиком: 39-річна Ірина Федишин оголосила про третю вагітність
Відома українська співачка Ірина Федишин її чоловік Віталій Човник невдовзі втретє стануть батьками.
Радісною звісткою співачка поділилася із своїм шанувальниками на сторінці в Instagram, показавши фото, де помітно округлий живіт.
Також співачка зізналася, що деякий час зберігала вагітність у таємниці.
Але зараз щасливе подружжя вирішило розсекретити радісну звістку.
Співачка повідомила про свій новий статус, з'явившись у розкішній білій сукні. Свій образ вона доповнила букетом троянд у руці.
"Час відкрити наш секрет… Скоро наша сімʼя стане більшою. Не віриться, що я проживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті", — написала Ірина Федишин.
Наразі щасливі майбутні батьки не розкривають стать третьої дитини. Водночас подружжя не приховувало раніше, що мріє про донечку.
Відомо, що для співачки та її чоловіка це буде третя спільна дитина. Адже пара вже виховує двох синів — 15-річного Юрія та 11-річного Олега. Ірина Федишин та Віталій Човник перебувають у шлюбі вже понад 20 років.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українська співачка Ірина Федишин поділилася зворушливими кадрами у весільній сукні. Приводом для публікації повторного "весілля" стала особлива дата — подружжя відзначило 20-ту річницю свого шлюбу.
- Співачка замилувала мережу новими кадрами зі своїм помітно підрослим старшим сином Юрієм. Артистка показала, як 15-річний хлопець змінився за останній час та розповіла про літні канікули своїх дітей.
Крім того, українська співачка Ірина Федишин показалася з чоловіком, дітьми та батьками в Барселоні, де перебуває наразі з гастролями.