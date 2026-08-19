Показала фото з округлим животиком: 39-річна Ірина Федишин оголосила про третю вагітність

Відома українська співачка Ірина Федишин її чоловік Віталій Човник невдовзі втретє стануть батьками.

Радісною звісткою співачка поділилася із своїм шанувальниками на сторінці в Instagram, показавши фото, де помітно округлий живіт.

Ірина Федиши повідомила, що стане мамою

Також співачка зізналася, що деякий час зберігала вагітність у таємниці.

Але зараз щасливе подружжя вирішило розсекретити радісну звістку.

Співачка повідомила про свій новий статус, з'явившись у розкішній білій сукні. Свій образ вона доповнила букетом троянд у руці.

"Час відкрити наш секрет… Скоро наша сімʼя стане більшою. Не віриться, що я проживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті", — написала Ірина Федишин.

Наразі щасливі майбутні батьки не розкривають стать третьої дитини. Водночас подружжя не приховувало раніше, що мріє про донечку.

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Ірина Федишин з чоловіком та синами Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

Відомо, що для співачки та її чоловіка це буде третя спільна дитина. Адже пара вже виховує двох синів — 15-річного Юрія та 11-річного Олега. Ірина Федишин та Віталій Човник перебувають у шлюбі вже понад 20 років.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Ірина Федишин поділилася зворушливими кадрами у весільній сукні. Приводом для публікації повторного "весілля" стала особлива дата — подружжя відзначило 20-ту річницю свого шлюбу.

Співачка замилувала мережу новими кадрами зі своїм помітно підрослим старшим сином Юрієм. Артистка показала, як 15-річний хлопець змінився за останній час та розповіла про літні канікули своїх дітей.

Крім того, українська співачка Ірина Федишин показалася з чоловіком, дітьми та батьками в Барселоні, де перебуває наразі з гастролями.