Виїхала вся сім'я: Ірина Федишин з чоловіком та синами "засвітилась" у Барселоні (фото)
Українська співачка Ірина Федишин показалася з чоловіком, дітьми та батьками в Барселоні, де перебуває наразі з гастролями.
Федишин продовжує подорожувати Європою в рамках свого концертного благодійного туру. Цього разу вона опинилася в Іспанії, показавши фото своїм підписникам в Instagram.
Перед виступом Ірина прогулялася Барселоною і відвідала місцевий храм, де просила миру для України. Компанію виконавиці склала її родина: чоловік, продюсер Віталій Човник та їхні сини, 14-річний Юрій і 10-річний Олег. Зіркова родина гармоніювала в чорно-білих вбраннях.
А ще на сімейних фото з Іспанії з'явилися батьки співачки: Леся та Петро. Тато Ірини розбавив чорно-білі образи рідних людей яскравим червоним поло.
Чоловік Ірини Федишин
Виконавиця та продюсер Віталій Човник одружилися, коли Ірині було 19 років. Пара виховує двох синів. Наприкінці липня артистка та її обранець відзначать 19-ту річницю одруження.
Віталій активно підтримує дружину під час її гастролей по світу.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ірина Федишин заявила, що викрила шахрайку. Жителька Закарпаття хотіла нажитися на військових від імені фонду зірки.
- Виконавиця розповіла, як і де виховує двох синів під час гастролей по всьому світу.
Крім того, наприкінці 2024 року Ірина Федишин стала жертвою шахраїв з РФ.