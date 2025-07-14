Виїхала вся сім'я: Ірина Федишин з чоловіком та синами "засвітилась" у Барселоні (фото)

Українська співачка Ірина Федишин показалася з чоловіком, дітьми та батьками в Барселоні, де перебуває наразі з гастролями.

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Федишин продовжує подорожувати Європою в рамках свого концертного благодійного туру. Цього разу вона опинилася в Іспанії, показавши фото своїм підписникам в Instagram.

Перед виступом Ірина прогулялася Барселоною і відвідала місцевий храм, де просила миру для України. Компанію виконавиці склала її родина: чоловік, продюсер Віталій Човник та їхні сини, 14-річний Юрій і 10-річний Олег. Зіркова родина гармоніювала в чорно-білих вбраннях.

Ірина Федишин з родиною Фото: irynafedyshyn\Instagram

А ще на сімейних фото з Іспанії з'явилися батьки співачки: Леся та Петро. Тато Ірини розбавив чорно-білі образи рідних людей яскравим червоним поло.

Ірина Федишин з чоловіком Фото: irynafedyshyn\Instagram

Чоловік Ірини Федишин

Виконавиця та продюсер Віталій Човник одружилися, коли Ірині було 19 років. Пара виховує двох синів. Наприкінці липня артистка та її обранець відзначать 19-ту річницю одруження.

Віталій активно підтримує дружину під час її гастролей по світу.

Ірина Федишин з чоловіком Фото: irynafedyshyn\Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ірина Федишин заявила, що викрила шахрайку. Жителька Закарпаття хотіла нажитися на військових від імені фонду зірки.

Виконавиця розповіла, як і де виховує двох синів під час гастролей по всьому світу.

Крім того, наприкінці 2024 року Ірина Федишин стала жертвою шахраїв з РФ.