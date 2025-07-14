Выехала вся семья: Ирина Федишин с мужем и сыновьями "засветилась" в Барселоне (фото)

Украинская певица Ирина Федишин показалась с мужем, детьми и родителями в Барселоне, где находится сейчас с гастролями.

Related video

Федишин продолжает путешествовать по Европе в рамках своего концертного благотворительного тура. На этот раз она оказалась в Испании, показав фото своим подписчикам в Instagram.

Перед выступлением Ирина прогулялась по Барселоне и посетила местный храм, где просила мира для Украины. Компанию исполнительнице составила ее семья: муж, продюсер Виталий Човник и их сыновья, 14-летний Юрий и 10-летний Олег. Звездная семья гармонировала в черно-белых нарядах.

Ирина Федишин с семьей Фото: irynafedyshyn\Instagram

А еще на семейных фото из Испании появились родители певицы: Леся и Петр. Папа Ирины разбавил черно-белые образы родных людей ярким красным поло.

Ирина Федишин с мужем Фото: irynafedyshyn\Instagram

Муж Ирины Федишин

Исполнительница и продюсер Виталий Човник поженились, когда Ирине было 19 лет. Пара воспитывает двух сыновей. В конце июля артистка и ее избранник отметят 19-ю годовщину бракосочетания.

Виталий активно поддерживает жену во время ее гастролей по миру.

Ирина Федишин с мужем Фото: irynafedyshyn\Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ирина Федишин заявила, что разоблачила мошенницу. Жительница Закарпатья хотела нажиться на военных от имени фонда звезды.

Исполнительница рассказала, как и где воспитывает двух сыновей во время гастролей по всему миру.

Кроме того, в конце 2024 года Ирина Федишин стала жертвой мошенников из РФ.