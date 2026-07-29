39-річна Ірина Федишин знову "пішла під вінець" (фото)
Українська співачка Ірина Федишин поділилася зворушливими кадрами у весільній сукні. Приводом для публікації повторного "весілля" стала особлива дата — подружжя відзначило 20-ту річницю свого шлюбу.
На опублікованих кадрах в Instagram (@irynafedyshyn) 39-річна артистка у вишуканому білому вбранні та з весільним букетом позує поруч із коханим під час поїздки у святковій кареті, та біля арки.
Ірина також звернулася до чоловіка з теплими словами в соцмережі.
"Вже сьогодні 20 років, як ми чоловік і дружина. Час летить, але найцінніше залишається незмінним — наше кохання, повага і бажання йти поруч, що б не трапилося. Дякую тобі за ці роки, за нашу сім’ю, за дітей, за кожен день разом. Люблю тебе", — написала співачка.
Прихильники артистки активно вітають пару у коментарях, бажаючи закоханим довгого та щасливого спільного життя.
Водночас співачка також опублікувала фото з весілля, яке було 20 років тому.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українська співачка замилувала мережу новими кадрами зі своїм помітно підрослим старшим сином Юрієм. Артистка показала, як 15-річний хлопець змінився за останній час та розповіла про літні канікули своїх дітей.
- Ірина Федишин заявила, що викрила шахрайку. Жителька Закарпаття хотіла нажитися на військових від імені фонду артистки.
Крім того, артистка розповіла про втрату на війні двоюрідного брата — Романа. За словами артистки, його тіло так і не знайшли через активні бойові дії. За свідченнями побратимів, Роман Климкович загинув у бою під Соледаром 9 лютого 2023 року.