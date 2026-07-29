39-річна Ірина Федишин знову "пішла під вінець" (фото)

Українська співачка Ірина Федишин поділилася зворушливими кадрами у весільній сукні. Приводом для публікації повторного "весілля" стала особлива дата — подружжя відзначило 20-ту річницю свого шлюбу.

На опублікованих кадрах в Instagram (@irynafedyshyn) 39-річна артистка у вишуканому білому вбранні та з весільним букетом позує поруч із коханим під час поїздки у святковій кареті, та біля арки.

Ірина Федишин з чоловіком у весільному вбранні Фото: Instagram

Ірина також звернулася до чоловіка з теплими словами в соцмережі.

"Вже сьогодні 20 років, як ми чоловік і дружина. Час летить, але найцінніше залишається незмінним — наше кохання, повага і бажання йти поруч, що б не трапилося. Дякую тобі за ці роки, за нашу сім’ю, за дітей, за кожен день разом. Люблю тебе", — написала співачка.

Ірина Федишин з чоловіком у весільному вбранні Фото: Instagram

Прихильники артистки активно вітають пару у коментарях, бажаючи закоханим довгого та щасливого спільного життя.

Відео дня

Водночас співачка також опублікувала фото з весілля, яке було 20 років тому.

Ірина Федишин 20 років тому вийшла заміж Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка замилувала мережу новими кадрами зі своїм помітно підрослим старшим сином Юрієм. Артистка показала, як 15-річний хлопець змінився за останній час та розповіла про літні канікули своїх дітей.

Ірина Федишин заявила, що викрила шахрайку. Жителька Закарпаття хотіла нажитися на військових від імені фонду артистки.

Крім того, артистка розповіла про втрату на війні двоюрідного брата — Романа. За словами артистки, його тіло так і не знайшли через активні бойові дії. За свідченнями побратимів, Роман Климкович загинув у бою під Соледаром 9 лютого 2023 року.