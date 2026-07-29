39-летняя Ирина Федишин снова "пошла под венец" (фото)

Украинская певица Ирина Федишин поделилась трогательными снимками в свадебном платье. Поводом для публикации фотографий с "повторной свадьбы" стала знаменательная дата — супруги отметили 20-ю годовщину своего брака.

На опубликованных в Instagram (@irynafedyshyn) снимках 39-летняя артистка в изысканном белом наряде и со свадебным букетом позирует рядом с возлюбленным во время поездки в праздничной карете и у арки.

Ирина Федишин с мужем в свадебных нарядах Фото: Instagram

Ирина также обратилась к мужу с теплыми словами в соцсети.

"Сегодня исполняется 20 лет, как мы стали мужем и женой. Время летит, но самое ценное остаётся неизменным — наша любовь, уважение и желание идти рука об руку, что бы ни случилось. Спасибо тебе за эти годы, за нашу семью, за детей, за каждый день вместе. Люблю тебя", — написала певица.

Ирина Федишин с мужем в свадебных нарядах Фото: Instagram

Поклонники артистки активно поздравляют пару в комментариях, желая влюбленным долгой и счастливой совместной жизни.

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В то же время певица также опубликовала фото со свадьбы, которая состоялась 20 лет назад.

Ирина Федишин 20 лет назад вышла замуж Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица порадовала пользователей сети новыми снимками со своим заметно подросшим старшим сыном Юрием. Артистка показала, как 15-летний парень изменился за последнее время, и рассказала о летних каникулах своих детей.

Ирина Федишин заявила, что разоблачила мошенницу. Жительница Закарпатья хотела нажиться на военных от имени фонда артистки.

Кроме того, артистка рассказала о потере на войне своего двоюродного брата — Романа. По словам артистки, его тело так и не нашли из-за активных боевых действий. По свидетельствам сослуживцев, Роман Климкович погиб в бою под Соледаром 9 февраля 2023 года.