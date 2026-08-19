Опубликовала фото с округлившимся животиком: 39-летняя Ирина Федишин объявила о третьей беременности

Известная украинская певица Ирина Федишин и её муж Виталий Човник вскоре в третий раз станут родителями.

Певица поделилась радостной новостью со своими поклонниками на странице в Instagram, опубликовав фото, на котором заметен округлившийся живот.

Ирина Федиши сообщила, что станет мамой

Кроме того, певица призналась, что некоторое время держала беременность в секрете.

Но теперь счастливая супружеская пара решила раскрыть эту радостную новость.

Певица сообщила о своём новом статусе, появившись в роскошном белом платье. Свой образ она дополнила букетом роз в руке.

"Пришло время раскрыть наш секрет… Скоро наша семья пополнится. Не верится, что я переживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни", — написала Ирина Федишин.

Відео дня

Пока что счастливые будущие родители не раскрывают пол третьего ребенка. В то же время супруги ранее не скрывали, что мечтают о дочке.

Ирина Федишин с мужем и сыновьями Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

Известно, что для певицы и её мужа это будет третий общий ребёнок. Ведь у пары уже есть два сына — 15-летний Юрий и 11-летний Олег. Ирина Федишин и Виталий Човник состоят в браке уже более 20 лет.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Украинская певица Ирина Федишин поделилась трогательными снимками в свадебном платье. Поводом для публикации повторной "свадьбы" стала особая дата — супруги отметили 20-ю годовщину своего брака.

Певица порадовала пользователей сети новыми снимками со своим заметно подросшим старшим сыном Юрием. Артистка показала, как 15-летний парень изменился за последнее время, и рассказала о летних каникулах своих детей.

Кроме того, украинская певица Ирина Федишин появилась с мужем, детьми и родителями в Барселоне, где сейчас находится с гастролями.