"Не заслужена, не народна": у вагітної Федишин образились на ігнор від президента

Ірину Федишин вкотре обійшли увагою під час нагородження діячів культури до Дня Незалежності. Попри роки аншлагів і волонтерську роботу, офіційного звання співачка так і не отримала.

До 24 серпня держава традиційно відзначає військових, волонтерів, чиновників та представників культурної сфери. Президентські укази цього року теж не оминули чимало артистів – звання та відзнаки отримали десятки виконавців, а от ім'я Ірини Федишин, яка не один рік збирає повні зали по всій Україні, у списках знову не з'явилося.

Продюсер та чоловік артистки Віталій Човник відповів на хвилю обурення у мережі, пояснивши позицію родини.

За його словами, першими на це відреагували шанувальники співачки: після публікації переліку нагороджених соцмережі артистки буквально засипали обуреними коментарями.

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"Такі рішення приймаємо не ми"

Реагуючи на потік запитань, команда Федишин оприлюднила звернення. Спершу в ньому привітали колег, яким пощастило більше: "Цьогоріч до Дня Незалежності державними званнями відзначили багатьох українських артистів. Вітаю всіх колег, які отримали заслужені нагороди!".

Ірину Федишин з чоловіком Фото: Instagram

Далі Човник визнав, що пояснити фанатам, чому Ірина знову залишилася без офіційного визнання, команда не може, бо це не в її компетенції.

"І водночас під нашими дописами і у приватні знову бачу багато запитань: "А коли Ірина? Чому досі немає звання?" Друзі, ми не знаємо відповіді. Такі рішення приймаємо не ми", – пише представник артистки.

Найголовніша нагорода не від держави

При цьому в оточенні співачки дали зрозуміти: чекати чи вибивати статус ніхто не збирається. Ірина продовжуватиме займатися тим самим, чим займалася всі ці роки – співати українською і підтримувати військових.

"Ірина просто продовжує робити те, що робила багато років: співати українською, збирати людей навколо української пісні, представляти її у світі та допомагати нашим захисникам", – йдеться у дописі.

Продюсер та чоловік артистки Віталій Човник відповів на хвилю обурення у мережі Фото: Instagram

Окрему подяку команда адресувала слухачам – саме їхню підтримку там назвали найціннішою винагородою за всю творчу кар'єру.

Підсумок звернення прозвучав як своєрідний маніфест: жоден указ не замінить того, що артист заробляє роками власною працею.

"Звання та нагороди – це, безумовно, почесно. Але, зрештою, найбільше звання для артиста – це любов людей. Її неможливо призначити указом чи вручити разом із нагородою. Її можна лише заслужити своєю творчістю. Дякуємо, що ви поруч усі ці роки. Для нас це і є найбільше визнання", – резюмував Човник.

Потап заслужений досі

Врешті, у коментарях він додав, що у 2026 році звання "Заслужений артист України" отримали 85 митців, а "Народний артист України" – 15.

"Проте приємно, коли згадуєш, що, наприклад, Потап ще у 2020 році отримав звання "Заслужений артист України" і досі його ще має", – зазначив продюсер.

До слова, Ірина Федишин роками гастролює з українськомовним репертуаром, а з початку повномасштабного вторгнення РФ регулярно дає благодійні концерти в Україні та за кордоном, спрямовуючи зібрані кошти на потреби ЗСУ. Втім, більш популярною співачка є переважно на заході України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Федишин розповіла, що якийсь час приховувала свою вагітність від широкого загалу.

Артистка також опублікувала фото у весільній сукні – таким чином подружжя відзначило 20 років спільного життя, влаштувавши своєрідне повторне "весілля".

Також співачка розчулила підписників свіжими фото зі своїм старшим сином Юрієм, який помітно підріс. Ірина показала, яким став 15-річний хлопець, і розповіла, як діти проводять літо.