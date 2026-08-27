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"Не заслужена, не народна": у вагітної Федишин образились на ігнор від президента

Ірина Федишин, співачка
Співачка Ірина Федишин зі своїм чоловіком | Фото: Instagram

Ірину Федишин вкотре обійшли увагою під час нагородження діячів культури до Дня Незалежності. Попри роки аншлагів і волонтерську роботу, офіційного звання співачка так і не отримала.

До 24 серпня держава традиційно відзначає військових, волонтерів, чиновників та представників культурної сфери. Президентські укази цього року теж не оминули чимало артистів – звання та відзнаки отримали десятки виконавців, а от ім'я Ірини Федишин, яка не один рік збирає повні зали по всій Україні, у списках знову не з'явилося.

Продюсер та чоловік артистки Віталій Човник відповів на хвилю обурення у мережі, пояснивши позицію родини.

За його словами, першими на це відреагували шанувальники співачки: після публікації переліку нагороджених соцмережі артистки буквально засипали обуреними коментарями.

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"Такі рішення приймаємо не ми"

Реагуючи на потік запитань, команда Федишин оприлюднила звернення. Спершу в ньому привітали колег, яким пощастило більше: "Цьогоріч до Дня Незалежності державними званнями відзначили багатьох українських артистів. Вітаю всіх колег, які отримали заслужені нагороди!".

Ірину Федишин, весілля
Ірину Федишин з чоловіком
Фото: Instagram

Далі Човник визнав, що пояснити фанатам, чому Ірина знову залишилася без офіційного визнання, команда не може, бо це не в її компетенції.

"І водночас під нашими дописами і у приватні знову бачу багато запитань: "А коли Ірина? Чому досі немає звання?" Друзі, ми не знаємо відповіді. Такі рішення приймаємо не ми", – пише представник артистки.

Найголовніша нагорода не від держави

При цьому в оточенні співачки дали зрозуміти: чекати чи вибивати статус ніхто не збирається. Ірина продовжуватиме займатися тим самим, чим займалася всі ці роки – співати українською і підтримувати військових.

"Ірина просто продовжує робити те, що робила багато років: співати українською, збирати людей навколо української пісні, представляти її у світі та допомагати нашим захисникам", – йдеться у дописі.

Ірина Федишин досі немає нагород від держави
Продюсер та чоловік артистки Віталій Човник відповів на хвилю обурення у мережі
Фото: Instagram

Окрему подяку команда адресувала слухачам – саме їхню підтримку там назвали найціннішою винагородою за всю творчу кар'єру.

Підсумок звернення прозвучав як своєрідний маніфест: жоден указ не замінить того, що артист заробляє роками власною працею.

"Звання та нагороди – це, безумовно, почесно. Але, зрештою, найбільше звання для артиста – це любов людей. Її неможливо призначити указом чи вручити разом із нагородою. Її можна лише заслужити своєю творчістю. Дякуємо, що ви поруч усі ці роки. Для нас це і є найбільше визнання", – резюмував Човник.

Потап заслужений досі

Врешті, у коментарях він додав, що у 2026 році звання "Заслужений артист України" отримали 85 митців, а "Народний артист України" – 15.

"Проте приємно, коли згадуєш, що, наприклад, Потап ще у 2020 році отримав звання "Заслужений артист України" і досі його ще має", – зазначив продюсер.

До слова, Ірина Федишин роками гастролює з українськомовним репертуаром, а з початку повномасштабного вторгнення РФ регулярно дає благодійні концерти в Україні та за кордоном, спрямовуючи зібрані кошти на потреби ЗСУ. Втім, більш популярною співачка є переважно на заході України.

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Також співачка розчулила підписників свіжими фото зі своїм старшим сином Юрієм, який помітно підріс. Ірина показала, яким став 15-річний хлопець, і розповіла, як діти проводять літо.