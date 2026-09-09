Створено петицію, щоб присвоїти вагітній Федишин звання заслуженої

Шанувальники української співачки Ірини Федишин створили електронну петицію до президента України з проханням присвоїти їй почесне звання.

Чоловік та продюсер артистки Віталій Човник відреагував на ініціативу слухачів, назвавши такий крок прихильників несподіваним та надзвичайно зворушливим.

У своєму зверненні продюсер висловив щиру вдячність аудиторії за довіру та постійну підтримку.

"Зізнаюся, це було для нас несподівано і водночас дуже зворушливо. Але найбільше торкнув навіть не сам факт появи петиції, а те, що ця ініціатива народилася саме у вас — у людей, які всі ці роки слухають Ірину, приходять на концерти, співають її пісні й залишаються поруч. Саме ваше бажання підтримати її таким чином — це вже велике визнання", — поділився Віталій Човник.

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Він також підкреслив, що співачка продовжує працювати задля української культури, адже сьогодні вона є важливою складовою нашої сили та ідентичності.

Петицію можна підписати за посиланням.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірину Федишин вкотре обійшли увагою під час нагородження діячів культури до Дня Незалежності. Попри роки аншлагів і волонтерську роботу, офіційного звання співачка так і не отримала.

Віталій Портников наголосив, що існування подібних регалій у XXI столітті є архаїзмом.

Крім того, Хливнюк поставив ультиматут Зеленському, що "заслуженим" може бути або він, або Потап.