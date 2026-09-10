Не за государственный счет: Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает ее поездки в Украину

Голливудская звезда решила лично раз и навсегда развеять слухи о том, кто именно оплачивает её многочисленные гуманитарные поездки, в том числе и в Украину.

Голливудская актриса и гуманитарная активистка Анджелина Джоли заявила, что всегда самостоятельно оплачивала свои гуманитарные поездки, проживание и охрану, даже в те годы, когда занимала должность специальной посланницы ООН. Таким образом она фактически опровергла предположения украинцев о том, что её поездки по Украине финансирует государство. Об этом звезда рассказала в интервью журналу L'Officiel.

По словам актрисы, после завершения сотрудничества с ООН этот принцип не изменился — она продолжает самостоятельно организовывать и оплачивать все гуманитарные поездки, при этом поддерживая связь с международными и местными благотворительными организациями.

Видео дня

"Я всегда оплачивала свои поездки самостоятельно — даже за годы работы в ООН мои поездки никогда не были обязанностью агентства. То же самое касается проживания, безопасности и т. д. Я никогда не хотела, чтобы агентство несло за меня такую ношу", — сказала актриса.

Джоли подчеркнула, что сотрудничество с гуманитарными организациями при этом не прекратилось. Для неё принципиально важно не просто посетить страну, а понять реальную ситуацию на местах и определить, где её присутствие действительно может принести пользу.

"Это зависит от того, где вы чувствуете, что можете принести пользу", — кратко пояснила звезда.

Анджелина Джоли рассказала о том, как финансируются ее поездки. Фото: ГПСУ

По словам актрисы, она рассматривает сразу несколько стран в зависимости от нужд людей — как государства, переживающие острый текущий кризис, так и "забытые" чрезвычайные ситуации, о которых мир постепенно перестает говорить. В качестве примера Джоли привела свою недавнюю поездку в Руанду вместе с детьми Шейлой и Паксом, где она встретилась с представителями фонда Legacy of War Foundation и женщинами, работающими на местных фермах.

"Люди очень потрясены количеством кризисов в мире. Это кажется непреодолимым. Когда мы можем выделить программы или местных лидеров и увидеть изменения и путь к прогрессу, это очень важно. Мы рассматриваем несколько стран с учетом их потребностей: одна — это текущий кризис, требующий определенного внимания, а другая — несколько забытая чрезвычайная ситуация, которую крайне важно держать в поле зрения", — пояснила актриса.

Ранее Фокус сообщал, что: