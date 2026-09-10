Не державним коштом: Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її візити в Україну

Голлівудська зірка вирішила особисто розставити крапки над "і" щодо чуток про те, хто саме оплачує її численні гуманітарні поїздки, зокрема й до України.

Голлівудська акторка та гуманітарна активістка Анджеліна Джолі заявила, що завжди самостійно оплачувала свої гуманітарні подорожі, проживання та безпеку, навіть у ті роки, коли обіймала посаду спеціальної посланниці ООН. Таким чином вона фактично спростувала припущення українців про те, що її поїздки Україною фінансує держава. Про це зірка розповіла в інтерв'ю журналу L'Officiel.

За словами акторки, після завершення співпраці з ООН цей принцип не змінився – вона продовжує самостійно організовувати та оплачувати всі гуманітарні поїздки, водночас підтримуючи зв'язок із міжнародними та місцевими благодійними організаціями.

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"Я завжди оплачував свої поїздки сама – навіть за роки роботи в ООН мої поїздки ніколи не були відповідальністю агентства. Те саме стосується проживання, безпеки тощо. Я ніколи не хотіла, щоб агентство несло за мене такий тягар", – сказала акторка.

Джолі підкреслила, що співпраця з гуманітарними організаціями при цьому не припинилася. Для неї принципово важливо не просто відвідати країну, а зрозуміти реальну ситуацію на місцях і визначити, де її присутність справді може принести користь.

"Це залежить від того, де ви відчуваєте, що можете бути корисними", – коротко пояснила зірка.

Анджеліна Джолі розповіла про фінансування своїх поїздок. Фото: ДПСУ

За словами акторки, вона розглядає одразу кілька країн залежно від потреб людей – як держави з гострою поточною кризою, так і "забуті" надзвичайні ситуації, про які світ поступово перестає говорити. Як приклад Джолі навела свою недавню поїздку до Руанди разом із дітьми Шайло та Паксом, де вона зустрілася з представниками Legacy of War Foundation та жінками, які працюють на місцевих фермах.

"Люди дуже приголомшені кількістю криз у світі. Це здається нездоланним. Коли ми можемо виділити програми чи місцевих лідерів і побачити зміни та шлях до прогресу, це дуже важливо. Ми розглядаємо кілька країн на основі потреб: одна – це поточна криза, яка потребує певної уваги, а інша – дещо забута надзвичайна ситуація, яку критично важливо тримати на радарі", – пояснила актриса.

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