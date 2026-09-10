Николь Кидман раскрыла главное правило воспитания детей: "Я здесь, чтобы быть вашей опорой"

Голливудская звезда откровенно рассказала о своей философии материнства и объяснила, почему сознательно отказывается от роли "лучшей подруги" для своих детей.

Николь Кидман поделилась своими принципами воспитания детей и объяснила, почему принципиально не стремится стать лучшей подругой для своих дочерей. Об этом сообщает издание Woman & Home со ссылкой на интервью Daily Telegraph.

Стоит напомнить, что актриса воспитывает четверых детей: дочерей Сандей Роуз и Фэйт Маргарет от Кита Урбана, а также приемных детей Беллу и Коннора от Тома Круза.

Голливудская звезда убеждена, что главная задача родителей — наставничество и создание безопасной среды для детей. По её словам, мать должна быть надежной опорой и ориентиром, а не просто близкой подругой.

"Ты прежде всего мать. Ты мать, но ты также наставница, ментор, безопасная гавань и место, куда всегда можно вернуться домой", — подчеркнула Николь Кидман.

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Артистка добавила, что постоянно напоминает об этом своим детям, ведь именно четкие родительские границы, по её мнению, помогают детям чувствовать себя защищёнными и сформировать правильные жизненные ориентиры на будущее.

"Нет, я здесь не для того, чтобы быть вашей лучшей подругой, я здесь для того, чтобы быть человеком, который станет для вас опорой", — отметила знаменитость.

Николь Кидман о принципах воспитания своих дочерей. Фото: Getty Images

Николь Кидман про роль бабушки в карьере старшей дочери

Старшая дочь кинозвезды, 17-летняя Сандей Роуз, уже активно развивает карьеру в модельном бизнесе, сотрудничая с брендами Dior и Miu Miu. Николь призналась, что разрешить дочери начать работать в юном возрасте её убедила собственная мать Жанелл Энн Кидман, которая ушла из жизни в сентябре 2024 года.

По словам актрисы в интервью Entertainment Tonight, мать напомнила ей, что сама разрешила Николь развивать актерский талант ещё в 14 лет. Такое решение стало своеобразным прощальным подарком бабушки внучке.

В свою очередь Сандей Роуз рассказала изданию Elle Australia о главном правиле семьи — всегда держать слово и подтверждать намерения действиями. Девушка считает свою знаменитую мать главным источником вдохновения, а самым ценным профессиональным советом от Николь Кидман называет дисциплинированность, в частности обязательную пунктуальность на съёмочной площадке.

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