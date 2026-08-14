"Была безумно влюблена": Николь Кидман впервые призналась, как брак с Томом Крузом разрушил ее карьеру

59-летняя Николь Кидман впервые откровенно рассказала о своем браке с голливудским сердцеедом Томом Крузом. Этот брак едва не стал крахом для её актёрской карьеры.

Актриса призналась, что еще до свадьбы люди предупреждали её, что не стоит этого делать. Знакомые говорили Николь: брак с голливудской звездой означает жизнь в его тени. Об этом пишет издание The Telegraph.

В общей сложности у пары был 10-летний роман: они поженились в декабре 1990 года. В 1992 году они удочерили дочь Изабеллу, а в 1995 году усыновили сына Коннора. В конце концов одна из самых красивых пар Голливуда рассталась в 2001 году.

"Вдруг мне исполнилось 22–23 года, и у меня появился мужчина — огромная кинозвезда. Но это казалось вполне естественным. Мы просто безумно влюбились, и всё было очень просто. Я помню, как люди говорили мне: "Ладно, но это действительно повлияет на твою карьеру", — рассказывала актриса изданию Vogue.

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Николь Кидман и Том Круз прожили вместе более 10 лет Фото: Скриншот

Актриса призналась: когда слышала подобные фразы в свой адрес, то отмахивалась от них, потому что ей в то время было всё равно. В конце концов, когда прошло время и о ней стали говорить не как об актрисе, а как о жене Тома Круза, они предупреждали её: "Видишь, мы же говорили".

Хотя окончательная причина развода звездной пары так и не была раскрыта, когда-то Николь Кидман говорила, что ей потребовалось много времени, чтобы "залечить раны". Несмотря на это, она оказалась в центре внимания, когда в 2003 году получила "Оскар" за лучшую женскую роль в психологической драме "Часы".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, ранее Николь Кидман рассказала изданию Variety, как снялась в провокационной фотосессии.