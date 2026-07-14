Николь Кидман появилась в модном белом костюме (фото)

Знаменитость посетила мужской финал Уимблдона в изысканном белом костюме, вдохновленном классической теннисной модой. Известная актриса наблюдала за игрой из Королевской ложи в компании других мировых звёзд и членов британской королевской семьи.

Хотя строгий белый дресс-код на турнире обязателен только для спортсменов, Кидман решила позаимствовать эту эстетику для своего образа зрительницы. Она появилась на публике в ярко-белом двубортном костюме с широкими брюками от американского дизайнера Ralph Lauren, пишет Page Six.

Николь Кидман в белом костюме Фото: Backgrid

Актриса дополнила свой образ нежно-розовой рубашкой с контрастным белым воротником, тонким розовым галстуком, белыми туфлями-оксфордами и широкополой шляпой, которая защищала её лицо от летнего солнца.

На трибунах звезда находилась в прекрасной компании, сидя между главным редактором американского Vogue Анной Винтур и актрисой Сиенной Миллер. Также в Королевской ложе в этот день заметили актёра Дастина Хоффмана с женой Лизой, певицу Raye, а также принца и принцессу Уэльских — Уильяма и Кейт Миддлтон, которые посетили матч вместе с детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Відео дня

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Николь Кидман и Бейонсе нарушили важное правило Met Gala.

Актриса появилась на публике в пиджаке без нижней одежды и прозрачной юбке. Свой образ звезда дополнила черными туфлями на шпильках и несколькими серебряными кольцами, сделав ставку на минималистичные аксессуары.

Кроме того, журнал "Фокус" в честь дня рождения легенды кино рассказывал о том, как менялась её внешность с годами и что известно о пластических операциях.