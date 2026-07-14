Ніколь Кідман показалась у трендовому білому костюмі (фото)

Знаменитість відвідала чоловічий фінал Вімблдону у вишуканому білому костюмі, натхненному класичною тенісною модою. Відома акторка спостерігала за грою з Королівської ложі в компанії інших світових зірок та членів британської королівської родини.

Хоча суворий білий дрес-код на турнірі є обов'язковим лише для спортсменів, Кідман вирішила запозичити цю естетику для свого глядацького образу. Вона з'явилася на публіці в яскраво-білому двобортному костюмі з широкими штанами від американського дизайнера Ralph Lauren, пише Page Six.

Ніколь Кідман в білому костюмі Фото: Backgrid

Свій образ акторка доповнила ніжно-рожевою сорочкою з контрастним білим коміром, тонкою рожевою краваткою, білими туфлями-оксфордами та крислатим капелюхом, який захищав її обличчя від літнього сонця.

На трибунах зірка перебувала в чудовому товаристві, сидівши між головною редакторкою американського Vogue Анною Вінтур та акторкою Сієнною Міллер. Також у Королівській ложі цього дня помітили актора Дастіна Гоффмана з дружиною Лізою, співачку Raye, а також принца та принцесу Уельських — Вільяма та Кейт Міддлтон, які завітали на матч разом із дітьми, принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ніколь Кідман і Бейонсе порушили важливе правило Met Gala.

Акторка вийшла у світ у піджаку без спіднього та прозорій спідниці. Свій образ зірка доповнила чорними туфлями на шпильках і кількома срібними каблучками, зробивши ставку на мінімалістичні аксесуари.

Крім того, Фокус з нагоди дня народження легенди кіно розповідав, як змінювалася її зовнішність з роками та що відомо про пластичні операції.