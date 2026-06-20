Ніколь Кідман — 59. Як мінялася з роками "хороша погана дівчинка" (фото)

Легендарній акторці Ніколь Кідман сьогодні, 20 червня, виповнюється 59 років. Зірка фільму "Із широко заплющеними очима" пройшла шлях від кучерявої австралійської підлітки до однієї з найелегантніших дів Голлівуду.

Фокус з нагоди дня народження легенди кіно розповідає, як змінювалася її зовнішність з роками та що відомо про пластичні операції.

Як змінювалася Ніколь Кідман

1980-ті. У молодості іменинниця мала вогняно-руде, пишне кучеряве волосся і натуральні риси обличчя.

Ніколь Кідман (справа) Фото: Instagram nicolekidman

1990-ті. Епоха Тома Круза. У період шлюбу стиль Ніколь став більш стриманим та вишуканим. Зірка фільму "Хороша погана дівчинка" з'являлася на червоних доріжках у сукнях з відкритою спиною або маскулінних костюмах. Саме тоді Кідман почала поступово випрямляти своє кучеряве волосся.

Том Круз та Ніколь Кідман Фото: соцмережі

2000-ні. Гламур та "Оскар". Після розлучення зірка екрану знайшла свій фірмовий стиль: світліше волосся (від золотистого до платинового блонда), елегантні сукні в підлогу та класичний макіяж.

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Ніколь Кідман Фото: Variety

Зрілі роки: З віком фігура іменинниці залишається такою ж стрункою, а стиль тяжіє до позачасової елегантності.

Ніколь Кідман зараз Фото: колаж Фокус

Пластичні операції Ніколь Кідман

Протягом десятиліть обличчя знаменитості змінювалося. Шанувальники та експерти неодноразово обговорювали можливі пластичні операції та косметологічні процедури (ботокс, підтяжки). Сама ж Ніколь зізнавалася, що в минулому експериментувала з ін'єкціями, але наразі віддає перевагу здоровому способу життя та захисту від сонця.

Колишня дружина Тома Круза заперечувала, що вдавалася до пластичної хірургії. Але експерти кажуть, що вона почала змінювати свою зовнішність ще в дев'яності роки. Кідман визнавала, що була вкрай невпевненим підлітком, комплексувала через свій високий зріст і зовнішність, адже народилася і виросла в Австралії і довгий час вважала себе "чужою" в Голлівуді.

За останні тридцять років іменинниця зробила кілька ринопластик та хейлопластик. Після цього ніс та губи зірки мали неприродний вигляд.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Суворе правило Met Gala щодо участі у вечірці з 18 років стало невидимим, коли йшлося про членів родин Бейонсе та Ніколь Кідман.

Кідман знялася в провокативній фотосесії.

Крім того, акторка на прем’єрі нового трилер-серіалу зʼявилась в піджаку без спіднього та прозорій спідниці.