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Николь Кидман — 59. Как менялась с годами "хорошая плохая девочка" (фото)

как менялась Николь Кидман
Николь Кидман | Фото: коллаж Фокус

Легендарной актрисе Николь Кидман сегодня, 20 июня, исполняется 59 лет. Звезда фильма "С широко закрытыми глазами" прошла путь от кудрявой австралийской девочки-подростка до одной из самых элегантных девушек Голливуда.

Фокус к дню рождения легенды кино, рассказывается, как менялась её внешность с годами и что известно о пластических операциях.

Как менялась Николь Кидман

  • 1980-е. В молодости у именинницы были огненно-рыжие, пышные вьющиеся волосы и естественные черты лица.
Николь Кидман
Николь Кидман (справа)
Фото: Instagram nicolekidman
  • 1990-е. Эпоха Тома Круза. В период брака стиль Николь стал более сдержанным и изысканным. Звезда фильма "Хорошая плохая девочка" появлялась на красных дорожках в платьях с открытой спиной или в мужских костюмах. Именно тогда Кидман начала постепенно выпрямлять свои вьющиеся волосы.
Том Круз и Николь Кидман
Том Круз и Николь Кидман
Фото: соцсети
  • 2000-е. Гламур и "Оскар". После развода кинозвезда обрела свой фирменный стиль: более светлые волосы (от золотистого до платинового блонда), элегантные платья в пол и классический макияж.
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Николь Кидман
Николь Кидман
Фото: Variety
  • Зрелые годы: С возрастом фигура именинницы остаётся такой же стройной, а стиль тяготеет к вневременной элегантности.
Николь Кидман
Николь Кидман сейчас
Фото: коллаж Фокус

Пластические операции Николь Кидман

На протяжении десятилетий внешность знаменитости менялась. Поклонники и эксперты не раз обсуждали возможные пластические операции и косметологические процедуры (ботокс, подтяжки). Сама же Николь признавалась, что в прошлом экспериментировала с инъекциями, но сейчас отдаёт предпочтение здоровому образу жизни и защите от солнца.

Бывшая жена Тома Круза отрицала, что прибегала к пластической хирургии. Но эксперты утверждают, что она начала менять свою внешность ещё в девяностые годы. Кидман признавалась, что была крайне неуверенной в себе подростком, комплексовала из-за своего высокого роста и внешности, ведь она родилась и выросла в Австралии и долгое время считала себя "чужой" в Голливуде.

За последние тридцать лет именинница сделала несколько ринопластик и хейлопластику. После этого нос и губы звезды выглядели неестественно.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, актриса появилась на премьере нового триллер-сериала в пиджаке без нижней одежды и в прозрачной юбке.