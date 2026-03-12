58-летняя Николь Кидман снялась в провокационной фотосессии

Голливудская актриса Николь Кидман нарушила молчание относительно развода с Китом Урбаном в интервью для глянцевого журнала, которое сопровождалось фотосессией в белье.

Звезда фильма "Хорошая плохая девочка" дала интервью Variety и украсила обложку нового выпуска журнала.

Николь Кидман снялась для глянца

Актриса позировала в нижнем белье, демонстрируя свое стройное тело. А на обложке она продемонстрировала полупрозрачное платье.

В частности, Николь заговорила о разводе, отметив, что сейчас она сосредоточена на семье и на том, чтобы "сохранить ее как есть".

"Я благодарна за свою семью, за то, что я сохранила ее как есть, и двигалась вперед. Вот и все. Я остаюсь в положении "Мы — семья", и это то, чем мы будем продолжать быть. Мои прекрасные девочки, мои любимые, которые вдруг стали женщинами", — заявила Николь.

Николь Кидман Фото: Variety

Как живет после развода

У Кидман и Урбана две дочери: 17-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт Маргарет.

Актриса с любовью сказала о них: "Меня воспитали так, чтобы я могла общаться в любых кругах, действительно действовать там, где все равны, и занимать все сферы жизни. Я происхожу от очень социально сознательных родителей. У нас всегда были гости, которые останавливались дома. Было много серьезных разговоров и общения со многими, многими вещами".

Когда ее спросили, все ли у нее хорошо после развода, актриса ответила: "Да, потому что я всегда буду двигаться к добру".

Николь Кидман Фото: Variety

После развода Николь путешествовала со своей семьей.

"Я поехала в Антарктиду. Мы собираемся отправиться на Галапагосские острова, а затем совершить поход на Мачу-Пикчу. Я взяла свою сестру, племянников и кучу друзей в круиз. Мы встретили так много хороших людей, которых раньше не знали", — сказала Кидман.

Николь Кидман Фото: Variety

