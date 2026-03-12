58-річна Ніколь Кідман знялася в провокативній фотосесії

Голлівудська акторка Ніколь Кідман порушила мовчання щодо розлучення з Кітом Урбаном в інтерв'ю для глянцевого журналу, яке супроводжувалося фотосесією в білизні.

Зірка фільму "Хороша погана дівчинка" дала інтерв'ю Variety та прикрасила обкладинку нового випуску журналу.

Ніколь Кідман знялася для глянцю

Акторка позувала в спідній білизці, демонструючи своє струнке тіло. А на обкладинці вона продемонструвала напівпрозору сукню.

Зокрема, Ніколь заговорила про розлучення, наголосивши, що зараз вона зосереджена на родині та на тому, щоб "зберегти її як є".

"Я вдячна за свою родину, за те, що я зберегла її як є, і рухалася вперед. Ось і все. Я залишаюся в положенні "Ми — родина", і це те, чим ми будемо продовжувати бути. Мої прекрасні дівчатка, мої любі, які раптом стали жінками", — заявила Ніколь.

Як живе після розлучення

У Кідман та Урбана дві доньки: 17-річна Сандей Роуз та 15-річна Фейт Маргарет.

Акторка з любов'ю сказала про них: "Мене виховали так, щоб я могла спілкуватися в будь-яких колах, справді діяти там, де всі рівні, і займати всі сфери життя. Я походжу від дуже соціально свідомих батьків. У нас завжди були гості, які зупинялися вдома. Було багато серйозних розмов і спілкування з багатьма, багатьма речами".

Коли її запитали, чи все в неї добре після розлучення, акторка відповіла: "Так, бо я завжди рухатимуся до добра".

Після розлучення Ніколь подорожувала зі своєю родиною.

"Я поїхала до Антарктиди. Ми збираємося вирушити на Галапагоські острови, а потім здійснити похід на Мачу-Пікчу. Я взяла свою сестру, племінників і купу друзів у круїз. Ми зустріли так багато хороших людей, яких раніше не знали", — сказала Кідман.

