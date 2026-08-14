"Була шалено закохана": Ніколь Кідман вперше зізналася, як шлюб з Томом Крузом зруйнував її кар'єру

59-річна Ніколь Кідман вперше відверто заговорила про свій шлюб з голлівудським серцеїдом Томом Крузом. Цей союз став ледь не став крахом для її акторської кар'єри.

Акторка зізналася, що ще перед шлюбом її попереджали люди про те, що не варто цього робити. Знайомі казали Ніколь: шлюб з голлівудською зіркою означатиме життя в його тіні. Про це пише видання The Telegraph.

Загалом у пари був 10-річний роман: вони одружилися у грудні 1990 року. У 1992 році вони удочерили доньку Ізабеллу, а в 1995 році усиновили сина Коннора. Зрештою одна з найкрасивіших пар Голлівуду порвала у 2001 році.

"Раптово мені виповнилося 22–23 роки, і в мене з'явився чоловік — величезна кінозірка. Але це здавалося цілком природним. Ми просто шалено закохалися, і все було дуже просто. Я пам'ятаю, як люди казали мені: "Окей, але це справді вплине на твою кар'єру", — розповідала акторка виданню Vogue.

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Ніколь Кідман і Том Круз провели понад 10 років у стосунках Фото: Скриншот

Акторка зізналася: коли чула подібні фрази у свій бік, то відмахувалася від них, бо їй на той час було байдуже. Зрештою, коли минув час і про неї говорили не як про акторку, а як про дружину Тома Круза, вони її застерігали: "Бачиш, ми ж казали".

Хоча остаточна причина розлучення зіркової пари так і не була розкрита, колись Ніколь Кідман казала, що їй знадобилося багато часу, щоб "залікувати рани". Попри це, вона опинилася в центрі уваги, коли у 2003 році здобула "Оскар" за найкращу жіночу роль у психологічній драмі "Години".

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