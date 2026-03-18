58-річній розлученій Ніколь Кідман приписують роман з її кумом

Після гучних чуток про особисте життя Ніколь Кідман опинилася в центрі нових обговорень. Цього разу їй приписують роман із 56-річним давнім другом і колегою Саймоном Бейкером.

Причиною стали фото з прем’єри серіалу "Скарпетта" у Нью-Йорку, де актори з’явилися разом і навіть трималися за руки на червоній доріжці. У новому кримінальному трилері, знятому за книгами Патриції Корнвелл, Кідман грає судмедекспертку Кей Скарпетту, а Бейкер — профайлера ФБР Бентона Веслі. За сюжетом вони — подружжя, пише Mamamia.

Давня дружба чи щось більше?

Кідман і Бейкер знайомі багато років. Акторка навіть є хрещеною матір’ю його сина. Сам Бейкер розлучився зі своєю дружиною, акторкою Ребеккою Рігг, у 2020 році після тривалого шлюбу.

За словами інсайдерів і самої Кідман, їхня співпраця завжди була дуже легкою та природною. В одному з інтерв’ю вона зізналася, що буквально "вмовляла" Бейкера взяти участь у проєкті.

"Я почувалася з ним абсолютно вільно — могла торкатися, обіймати, сміятися і навіть сваритися. Все було дуже природно". — сказала акторка.

Такі слова лише підлили олії у вогонь чуток.

Ніколь Кідман і Саймон Бейрек у серіалі "Скарпетта" Фото: Amazon Prime Video

Хімія на екрані і поза ним

Це не перший раз, коли актори грають пару — раніше вони вже з’являлися разом у серіалі "Рев", де їхня екранна "хімія" також привертала увагу глядачів.

У новому проєкті також знялися Джеймі Лі Кертіс та Боббі Каннавале, але саме взаємодія Кідман і Бейкера стала головною темою обговорень у мережі.

Реакція мережі

Частина фанатів уже назвала появу пари на публіці "м’яким запуском" їхнього роману. Інші ж вважають, що це лише дружня близькість — адже Кідман відома своєю відкритістю та любов’ю до обіймів, особливо на публічних заходах.

До того ж акторка неодноразово зізнавалася, що фізичний контакт допомагає їй впоратися з хвилюванням на червоній доріжці.

То роман чи ні?

Поки що жодного офіційного підтвердження стосунків немає. І хоча фото виглядають доволі "теплими", вони можуть бути лише проявом давньої дружби та акторської хімії.

Як сказала б сама Скарпетта — це справжня загадка. І, схоже, розгадка ще попереду.

