58-летней разведенной Николь Кидман приписывают роман с ее кумом

После громких слухов о личной жизни Николь Кидман оказалась в центре новых обсуждений. На этот раз ей приписывают роман с давним другом и коллегой Саймоном Бейкером.

Причиной стали фото с премьеры сериала "Скарпетта" в Нью-Йорке, где актеры появились вместе и даже держались за руки на красной дорожке. В новом криминальном триллере, снятом по книгам Патриции Корнвелл, Кидман играет судмедэксперта Кей Скарпетту, а Бейкер — профайлера ФБР Бентона Уэсли. По сюжету они — супруги, пишет Mamamia.

Давняя дружба или нечто большее?

Кидман и Бейкер знакомы много лет. Актриса даже является крестной матерью его сына. Сам Бейкер развелся со своей женой, актрисой Ребеккой Ригг, в 2020 году после длительного брака.

По словам инсайдеров и самой Кидман, их сотрудничество всегда было очень легким и естественным. В одном из интервью она призналась, что буквально "уговаривала" Бейкера принять участие в проекте.

Відео дня

"Я чувствовала себя с ним абсолютно свободно — могла прикасаться, обнимать, смеяться и даже ссориться. Все было очень естественно", — сказала актриса.

Такие слова лишь подлили масла в огонь слухов.

Николь Кидман и Саймон Бейрек в сериале "Скарпетта" Фото: Amazon Prime Video

Химия на экране и вне его

Это не первый раз, когда актеры играют пару — ранее они уже появлялись вместе в сериале "Рев", где их экранная "химия" также привлекала внимание зрителей.

В новом проекте также снялись Джейми Ли Кертис и Бобби Каннавале, но именно взаимодействие Кидман и Бейкера стало главной темой обсуждений в сети.

Реакция сети

Часть фанатов уже назвала появление пары на публике "мягким запуском" их романа. Другие же считают, что это лишь дружеская близость — ведь Кидман известна своей открытостью и любовью к объятиям, особенно на публичных мероприятиях.

К тому же актриса неоднократно признавалась, что физический контакт помогает ей справиться с волнением на красной дорожке.

Так роман или нет?

Пока никакого официального подтверждения отношений нет. И хотя фото выглядят довольно "теплыми", они могут быть лишь проявлением давней дружбы и актерской химии.

Как сказала бы сама Скарпетта — это настоящая загадка. И, похоже, разгадка еще впереди.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Cosmopolitan с критикой оценил образ Николь Кидман в Chanel на церемонии "Оскар".