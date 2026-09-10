Ніколь Кідман розкрила головне правило виховання дітей: "Я тут, щоб бути вашою скелею"

Голлівудська зірка відверто розповіла про власну філософію материнства і пояснила, чому свідомо відмовляється від ролі "найкращої подруги" для власних дітей.

Ніколь Кідман поділилася власними принципами виховання дітей та пояснила, чому принципово не прагне стати найкращою подругою для своїх доньок. Про це повідомляє видання Woman & Home з посиланням на інтерв'ю Daily Telegraph.

Варто нагадати, що акторка виховує чотирьох дітей: доньок Сандей Роуз та Фейт Маргарет від Кіта Урбана, а також названих дітей Беллу й Коннора від Тома Круза.

Голлівудська зірка переконана, що головне завдання батьків – наставництво та створення безпечного простору для дітей. За її словами, мати має бути надійною опорою й орієнтиром, а не просто близькою подругою.

"Ти передусім мати. Ти мати, але ти також наставник, ментор, безпечна гавань і місце, куди завжди можна повернутися додому", – підкреслила Ніколь Кідман.

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Артистка додала, що постійно нагадує про це своїм дітям, адже саме чіткі батьківські кордони, на її думку, допомагають дітям почуватися захищеними та сформувати правильні життєві орієнтири в майбутньому.

"Ні, я тут не для того, щоб бути вашою найкращою подругою, я тут для того, щоб бути людиною, яка є вашою скелею", – зауважила знаменитість.

Ніколь Кідман про принципи виховання своїх доньок. Фото: Getty Images

Ніколь Кідман про роль бабусі у кар'єрі старшої доньки

Старша донька кінозірки, 17-річна Сандей Роуз, вже активно розвиває кар'єру в моделінгу, співпрацюючи з брендами Dior та Miu Miu. Ніколь зізналася, що дозволити доньці почати працювати у юному віці її переконала власна мати Жанелл Енн Кідман, яка пішла з життя у вересні 2024 року.

За словами акторки в коментарі Entertainment Tonight, мати нагадала їй, що сама дозволила Ніколь розвивати акторський талант ще у 14 років. Таке рішення стало своєрідним прощальним подарунком бабусі онуці.

Своєю чергою Сандей Роуз розповіла виданню Elle Australia про головне правило родини – завжди дотримуватися слова та підтверджувати наміри діями. Дівчина вважає зіркову матір своїм головним джерелом натхнення, а найціннішою професійною порадою від Ніколь Кідман називає дисциплінованість, зокрема обов'язкову пунктуальність на знімальному майданчику.

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