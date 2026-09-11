Надпись на польском языке: как выглядит могила Марины Поплавской, погибшей в ДТП (фото)

В сети появились кадры могилы Марины Поплавской – актрисы, юмористки и одной из самых ярких звезд "Дизель Шоу". Ее жизнь оборвалась 20 октября 2018 года в результате автокатастрофы.

Мемориал расположен на Центральной аллее Корбутовского кладбища в Житомире. Памятник выполнен из сочетания серого и белого гранита и мрамора и состоит из трёх смысловых частей, образующих целостную композицию. Подробнее об этом – читайте в специальном материале Фокуса.

В верхней части центральной стелы размещена цветная овальная фотография улыбающейся Марины. Под ним выгравированы её полное имя – Поплавская Марианна Францевна, а также даты жизни: 09.03.1970 – 20.10.2018. Чуть ниже находится надпись, объясняющая, кто ухаживает за могилой: "От сестры и её семьи".

Мемориал расположен на Центральной аллее Корбутовского кладбища в Житомире Фото: TikTok

Слева от портрета художники изобразили круг с двумя театральными масками – комедийной и трагической, что символически отсылает к актерской профессии Поплавской. Под ними – эпитафия.

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"Навсегда останусь собой! Без пафоса и без высокопарных слов. С открытой миру добротой и огоньком, который до сих пор не погас!" – гласит надпись на памятнике.

С правой стороны памятника – распятие и молитвенная надпись на польском языке: "Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie", что в переводе означает "Вечный покой даруй ей, Господи".

Могила Марины Поплавской Фото: TikTok

У подножия мемориала – мраморная раскрытая книга, подсвечники, лампадки, живые и искусственные цветы. Территория ухожена и вымощена плиткой, поэтому видно, что могилу посещают регулярно.

Учительница, покорившая сцену

Мало кто помнит, что прежде чем стать лицом "Дизель Шоу", Марина Поплавская долгие годы стояла у классной доски. Она окончила Житомирский государственный университет имени Ивана Франко и 23 года преподавала украинский язык и литературу в житомирской общеобразовательной школе № 33.

Учительница, покорившая сцену Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Интересно, что актриса долгое время совмещала преподавательскую деятельность с активными гастролями и съемками. Только в 2017 году, когда график стал слишком плотным, она уволилась из школы.

От КВН до всеукраинской славы

С 1993 года Поплавская была капитаном и неизменным лидером легендарной команды КВН "Девушки из Житомира". Вместе с командой дважды завоевала престижную награду "Великий КиВиН в Темном" на фестивале в Юрмале – в 2007 и 2011 годах. Кроме того, она долгое время занимала должность редактора Всеукраинской ассоциации КВН.

"Дизель Шоу" и роли на телевидении

С 2015 года и вплоть до трагической гибели в октябре 2018 года Марина была одной из ведущих актрис "Дизель Шоу" на канале ICTV. Она снималась и в других проектах: в скетч-шоу "На трёх", в сериале "Страна У", где сыграла Тамару Васильевну, а также в фильме "Это любовь".

Марина Поплавская выступала в "Дизель Шоу" Фото: Instagram

Зрители запомнили актрису не только благодаря ее колоритному голосу и неповторимой харизме, но и благодаря непревзойденному умению тонко и с душой воплощать образы строгих свекровей, учительниц и жён – роли, которые, кажется, были написаны специально для неё.

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Актер Максим Нелипа, погибший на войне, тяжело пережил известие о смерти Марины Поплавской еще в 2018 году.

Олег Иваница, участник "Дизель Шоу", который был мобилизован с первых дней полномасштабного вторжения, рассказал, где именно сейчас проходит службу.

Кроме того, звезда шоу Яна Глущенко всего через месяц после рождения сына решила сменить ему имя.