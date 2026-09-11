Напис польською мовою: як виглядає могила Марини Поплавської, яка загинула в ДТП (фото)

У мережі показали кадри з могили Марини Поплавської – акторки, гумористки та однієї з найяскравіших зірок "Дизель Шоу". Її життя обірвалося 20 жовтня 2018 року внаслідок автокатастрофи.

Меморіал розташований на Центральній алеї Корбутівського цвинтаря в Житомирі. Пам’ятник оформлений із поєднання сірого й білого граніту та мармуру і складається із трьох смислових частин, які утворюють цілісну композицію. Більше про це, – читайте у спеціальному матеріалі Фокусу.

У верхній частині центральної стели вміщено кольорове овальне фото усміхненої Марини. Під ним викарбувано її повне ім'я – Поплавська Маріанна Францівна, а також дати життя: 09.03.1970 – 20.10.2018. Трохи нижче напис, який пояснює, хто доглядає за похованням: "Від сестри та її родини".

Меморіал розташований на Центральній алеї Корбутівського цвинтаря в Житомирі Фото: TikTok

Ліворуч від портрета майстри вмонтували коло з двома театральними масками – комедійною та трагедійною, що символічно відсилає до акторської професії Поплавської. Під ними – епітафія.

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"Назавжди залишуся собою! Без пафосу і без премудрих слів. З відкритою для світу добротою і вогником, що досі не згорів!" – пише на пам’ятнику.

З правого боку пам'ятника – розп'яття та молитовний напис польською мовою: "Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie", що в перекладі означає "Вічний відпочинок даруй їй, Господи".

Могила Марини Поплавської Фото: TikTok

Біля підніжжя меморіалу – мармурова розгорнута книга, свічники, лампадки, живі та штучні квіти. Територія доглянута й викладена плиткою, тож видно, що могилу відвідують регулярно.

Учителька, яка підкорила сцену

Мало хто пам'ятає, що перш ніж стати обличчям "Дизель Шоу", Марина Поплавська роками стояла біля класної дошки. Вона закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і 23 роки викладала українську мову та літературу в житомирській ЗОШ №33.

Учителька, яка підкорила сцену Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Цікаво, що акторка довго поєднувала педагогіку з активними гастролями та зйомками. Лише у 2017 році, коли графік став надто щільним, звільнилася зі школи.

Від КВК до всеукраїнської слави

З 1993 року Поплавська була капітаном і незмінною лідеркою легендарної команди КВК "Дівчата з Житомира". Разом з командою двічі здобула престижну нагороду "Великий КіВіН у Темному" на фестивалі в Юрмалі – у 2007 та 2011 роках. Крім того, вона тривалий час обіймала посаду редакторки Всеукраїнської асоціації КВК.

"Дизель Шоу" та телевізійні ролі

З 2015 року й аж до трагічної загибелі в жовтні 2018-го Марина була однією з провідних акторок "Дизель Шоу" на каналі ICTV. Знімалася вона й в інших проєктах: скетчкомі "На трьох", серіалі "Країна У", де зіграла Тамару Василівну, а також у стрічці "Це любов".

Марина Поплавська грала в "Дизель Шоу" Фото: Instagram

Глядачі запам'ятали акторку не лише за колоритним вокалом та неповторною харизмою, а й за неперевершене уміння тонко й з душею втілювати образи строгих тещ, вчительок та дружин – ролі, які, здається, були написані спеціально під неї.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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