Бывшая жена Кличко приехала в Украину впервые за 13 лет: как она выглядит (фото)

Модель Наталья Егорова, бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, вернулась из Германии в Украину и посетила места своего детства. Во время поездки в Ивано-Франковскую область и в Ужгород знаменитость встретилась с близкими людьми и поделилась трогательными воспоминаниями.

Бывшая жена главы столицы приехала в Ивано-Франковскую область впервые за более чем десять лет — в последний раз она бывала в родных краях ещё в 2013 году. В Instagram Наталья рассказала, как встретила давнюю подругу, с которой вспомнила забавную, но рискованную историю из детства.

По словам модели, когда-то в детстве они отправились в лес на поиски медведя. Приключение закончилось тем, что зверь обнаружил их первым, и девушкам пришлось быстро убегать. Тогда это казалось весёлым приключением, хотя сейчас Егорова понимает, насколько это было опасно.

"Воспоминания из детства — пожалуй, самые прекрасные и самые беззаботные", — поделилась Наталья.

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Наталья Егорова приехала в Украину Фото: Instagram

Помимо встреч с друзьями, Наталья навестила свою 97-летнюю бабушку. Модель поделилась своим восхищением её ясным умом и прекрасным зрением, ведь женщина до сих пор вышивает без очков. Егорова пошутила, что вместо антивозрастных средств всем стоит срочно браться за вышивание, назвав это главным секретом долголетия.

Отношения Кличко и Егоровой

Виталий Кличко и Наталья Егорова прожили в браке 25 лет — с 1996 по 2022 год, воспитав троих общих детей. На протяжении многих лет супруги фактически жили в двух странах: Виталий строил политическую карьеру в Украине, тогда как Наталья долгое время проживала в Германии, развивая музыкальную и модельную карьеру.

Виталий Кличко прожил с Егоровой 25 лет Фото: из открытых источников

В августе 2022 года мэр Киева официально подтвердил развод, отметив, что решение было обоюдным и обусловлено разными жизненными путями и многолетним раздельным проживанием, однако бывшим супругам удалось сохранить дружеские и уважительные отношения.

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