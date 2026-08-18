"Она была важной частью моей жизни": Кличко отреагировал на смерть бывшей невесты Хайден Панеттьери (фото)

Украинский боксер Владимир Кличко впервые прокомментировал смерть своей бывшей невесты и матери его единственной дочери, американской актрисы Хейден Панеттьери. Спортсмен признался, что их семья сейчас находится в состоянии глубокого шока и скорби из-за трагедии.

По словам Кличко, несмотря на то, что они уже не были вместе, Гайден всегда оставалась важной частью его жизни. Он отметил, что она построила невероятную карьеру благодаря своему таланту, хотя ей и пришлось столкнуться с тёмными сторонами жестокой индустрии. Об этом Владимир написал в Instagram.

Владимир Кличко написал пост в ответ на смерть своей бывшей невесты Фото: Instagram

"Нашей дочери Кае я всегда буду с уважением рассказывать о её матери и сделаю всё, чтобы она помнила, каким человеком она была. Ничто не сможет стереть из памяти время, которое мы провели вместе, и то место, которое она занимала в нашей жизни", — подчеркнул боксер.

Владимир выразил соболезнования родителям, друзьям и поклонникам актрисы, подчеркнув, что такие молодые и талантливые люди не должны уходить из жизни так рано. В заключение он поблагодарил всех за поддержку и обратился к общественности с просьбой уважать частную жизнь семьи.

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Владимир Кличко с Хайден Панеттьери и дочерью Фото: из открытых источников

"Я прошу всех уважать чувства и частную жизнь нашей семьи в это невероятно трудное время. На данный момент это всё, что я хочу сказать", — заключил Кличко.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Владимир и Гайден познакомились в 2009 году, в 2013-м объявили о помолвке, а в декабре 2014 года у них родилась дочь, однако свадьба так и не состоялась — отмена подготовки и тяжелое состояние актрисы после родов подтолкнули пару к окончательному разрыву в августе 2018 года.

Хайден Панеттьери могла умереть от передозировки.

Кроме того, "Фокус" рассказывал о том, что известно о бывшей невесте Владимира и их дочери.