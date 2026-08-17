Бывшая невеста Кличко скончалась: что актриса говорила о боксере и какими были их отношения (фото)

История отношений Владимира Кличко и Хайден Панеттьери, которая внезапно ушла из жизни 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет, прошла путь от громкого романтического союза до глубокой трансформации и взаимного уважения ради воспитания 11-летней дочери Каи-Евдокии.

Владимир и Гайден познакомились в 2009 году, в 2013-м объявили о помолвке, а в декабре 2014 года у них родилась дочь, однако свадьба так и не состоялась — отмена подготовки и тяжелое состояние актрисы после родов подтолкнули пару к окончательному разрыву в августе 2018 года. Фокус рассказывает подробнее об отношениях украинского боксера с американской актрисой.

Хейден Панеттьери ранее была невестой Владимира Кличко Фото: из открытых источников

Владимир Кличко встречался с Хайден Панеттьери

Главным испытанием в их жизни стала борьба Панеттьери с тяжелой послеродовой депрессией и последующими зависимостями, что заставило ее принять самое трудное решение — передать полную опеку над дочерью отцу, чтобы ребёнок рос в стабильности и безопасности, пока сама Хайден проходила реабилитацию. В своих мемуарах "Это я: Расплата" актриса так вспоминала день подписания документов об опеке:

Відео дня

"Я помню каждую секунду того дня. Ни одна мать не смогла бы забыть ни одной мелочи о том дне, когда она подписала отказ от собственного ребенка. Не жить с ней под одной крышей каждый день было самым болезненным опытом в моей жизни. Но я знала, в каком тяжелом состоянии находилась. Когда я увидела, какая обстановка и какая поддержка ждут её там, я сказала себе: если я начну бороться, это навсегда навредит моему ребенку".

У Хайден Панеттьери и Владимира Кличко есть общая дочь Фото: из открытых источников

Несмотря на вынужденную разлуку и тот факт, что Кая-Евдокия переехала жить к отцу, Панеттьери всегда защищала Кличко от обвинений в том, что он "отнял" у неё дочь. Она постоянно подчеркивала его роль в жизни девочки и отмечала, что они сохранили дружеские отношения и общались каждый день по видеосвязи:

"Он — лучший папа на свете и один из самых смелых людей, которых я когда-либо встречала. Я скучаю по Кае так, что сердце болит, но я знаю, какое это счастье — быть её мамой. Она — самый большой подарок в моей жизни, в котором соединились все лучшие черты её отца и мои".

Хайден Панеттьери называла Владимира Кличко лучшим отцом Фото: из открытых источников

За последние годы бывшим супругам удалось наладить теплые отношения на расстоянии, при этом главным приоритетом для обоих оставались благополучие и спокойствие их общей дочери.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Смерть актрисы наступила менее чем за неделю до её 37-летия. Она должна была отпраздновать день рождения 19 августа.

Стали известны первые подробности смерти Хайден Панеттьери.

Кроме того, "Фокус" рассказывал о том, что известно о бывшей невесте Кличко и их дочери.