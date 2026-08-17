Екснаречена Кличка померла: що акторка говорила про боксера та які у них були стосунки (фото)
Історія стосунків Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі, яка раптово пішла з життя 16 серпня 2026 року у віці 36 років, пройшла шлях від гучного романтичного союзу до глибокої трансформації та взаємної поваги заради виховання 11-річної доньки Каї-Євдокії.
Володимир та Гайден познайомилися у 2009 році, у 2013-му оголосили про заручини, а в грудні 2014 року в них народилася донька, проте весілля так і не відбулося — скасування підготовки та важкий стан акторки після пологів підштовхнули пару до остаточного розриву у серпні 2018 року. Фокус розповідає детальніше про стосунки українського боксера з американською акторкою.
Володимир Кличко був у стосунках з Гайден Панеттьєрі
Головним випробуванням у їхньому житті стала боротьба Панеттьєрі з важкою післяпологовою депресією та подальшими залежностями, що змусило її ухвалити найважче рішення — віддати повну опіку над донькою батькові, щоб дитина зростала в стабільності та безпеці, поки сама Гайден проходила реабілітацію. У своїх мемуарах "Це я: Розплата" акторка так згадувала день підписання документів про опіку:
"Я пам'ятаю кожну секунду того дня. Жодна мати не змогла б забути жодної дрібниці про день, коли вона підписала відмову від власної дитини. Не жити під одним дахом з нею щодня було найболючішим досвідом у моєму житті. Але я знала, у якому важкому стані перебувала. Коли я побачила, яке середовище та підтримка чекають на неї там, я сказала собі: якщо я почну боротися, це назавжди зашкодить моїй дитині".
Попри вимушену розлуку та той факт, що Кая-Євдокія переїхала жити до батька, Панеттьєрі завжди захищала Кличка від звинувачень у тому, що він "відібрав" у неї доньку. Вона постійно підкреслювала його роль у житті дівчинки та зазначала, що вони зберегли дружні стосунки та спілкувалися щодня через відеозв'язок:
"Він — найкращий тато на світі та один із найсміливіших людей, яких я колись зустрічала. Я сумую за Каєю так, що болить серце, але я знаю, яка я благословенна бути її мамою. Вона — найбільший подарунок у моєму житті, у якому поєдналися всі найкращі риси її батька та мої".
Протягом останніх років колишньому подружжю вдалося побудувати теплу дистанційну комунікацію, де головним пріоритетом для обох залишалися добробут та спокій їхньої спільної доньки.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Смерть акторки сталася менш ніж за тиждень до її 37-річчя. Вона мала відзначити день народження 19 серпня.
- Розкрито перші деталі смерті Гайден Панеттьєрі.
Також Фокус розповідав, що відомо про колишню наречену Кличка та їхню дочку.