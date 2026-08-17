Екснаречена Кличка померла: що акторка говорила про боксера та які у них були стосунки (фото)

Історія стосунків Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі, яка раптово пішла з життя 16 серпня 2026 року у віці 36 років, пройшла шлях від гучного романтичного союзу до глибокої трансформації та взаємної поваги заради виховання 11-річної доньки Каї-Євдокії.

Володимир та Гайден познайомилися у 2009 році, у 2013-му оголосили про заручини, а в грудні 2014 року в них народилася донька, проте весілля так і не відбулося — скасування підготовки та важкий стан акторки після пологів підштовхнули пару до остаточного розриву у серпні 2018 року. Фокус розповідає детальніше про стосунки українського боксера з американською акторкою.

Гайден Панеттьєрі раніше була нареченою Володимира Кличка Фото: з відкритих джерел

Володимир Кличко був у стосунках з Гайден Панеттьєрі

Головним випробуванням у їхньому житті стала боротьба Панеттьєрі з важкою післяпологовою депресією та подальшими залежностями, що змусило її ухвалити найважче рішення — віддати повну опіку над донькою батькові, щоб дитина зростала в стабільності та безпеці, поки сама Гайден проходила реабілітацію. У своїх мемуарах "Це я: Розплата" акторка так згадувала день підписання документів про опіку:

Відео дня

"Я пам'ятаю кожну секунду того дня. Жодна мати не змогла б забути жодної дрібниці про день, коли вона підписала відмову від власної дитини. Не жити під одним дахом з нею щодня було найболючішим досвідом у моєму житті. Але я знала, у якому важкому стані перебувала. Коли я побачила, яке середовище та підтримка чекають на неї там, я сказала собі: якщо я почну боротися, це назавжди зашкодить моїй дитині".

Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко мають спільну дочку Фото: з відкритих джерел

Попри вимушену розлуку та той факт, що Кая-Євдокія переїхала жити до батька, Панеттьєрі завжди захищала Кличка від звинувачень у тому, що він "відібрав" у неї доньку. Вона постійно підкреслювала його роль у житті дівчинки та зазначала, що вони зберегли дружні стосунки та спілкувалися щодня через відеозв'язок:

"Він — найкращий тато на світі та один із найсміливіших людей, яких я колись зустрічала. Я сумую за Каєю так, що болить серце, але я знаю, яка я благословенна бути її мамою. Вона — найбільший подарунок у моєму житті, у якому поєдналися всі найкращі риси її батька та мої".

Гайден Панеттьєрі називала Володимира Кличка найкращим батьком Фото: з відкритих джерел

Протягом останніх років колишньому подружжю вдалося побудувати теплу дистанційну комунікацію, де головним пріоритетом для обох залишалися добробут та спокій їхньої спільної доньки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Смерть акторки сталася менш ніж за тиждень до її 37-річчя. Вона мала відзначити день народження 19 серпня.

Розкрито перші деталі смерті Гайден Панеттьєрі.

Також Фокус розповідав, що відомо про колишню наречену Кличка та їхню дочку.