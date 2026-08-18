"Я прошу всіх": що сказав Кличко про смерть своєї колишньої Гайден Панеттьєрі (фото)

Український боксер Володимир Кличко вперше прокоментував смерть своєї колишньої нареченої та матері його єдиної доньки, американської акторки Гайден Панеттьєрі. Спортсмен зізнався, що їхня родина наразі перебуває у стані глибокого шоку та горя через трагедію.

За словами Кличка, попри те, що вони вже не були разом, Гайден завжди залишалася важливою частиною його життя. Він зазначив, що вона побудувала неймовірну кар'єру завдяки своєму таланту, хоча їй і довелося зіткнутися з темними сторонами жорсткої індустрії. Про це Володимир написав в Instagram.

Володимир Кличко написав допис-реакцію на смерть колишньої нареченої Фото: Instagram

"Нашій доньці Каї я завжди розповідатиму про її матір із повагою та зроблю все, щоб вона пам'ятала, якою людиною вона була. Ніщо не перекреслить час, який ми провели разом, і те місце, яке вона посідала в нашому житті", — наголосив боксер.

Володимир висловив співчуття батькам, друзям та шанувальникам акторки, підкресливши, що такі молоді та талановиті люди не повинні йти з життя так рано. Наостанок він подякував усім за підтримку та звернувся до громадськості з проханням поважати приватність родини.

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Володимир Кличко з Гайден Панеттьєрі та дочкою Фото: з відкритих джерел

"Я прошу всіх поважати почуття та приватність нашої родини в цей неймовірно важкий час. Наразі це все, що я хочу сказати", — підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Володимир та Гайден познайомилися у 2009 році, у 2013-му оголосили про заручини, а в грудні 2014 року в них народилася донька, проте весілля так і не відбулося — скасування підготовки та важкий стан акторки після пологів підштовхнули пару до остаточного розриву у серпні 2018 року.

Гайден Панеттьєрі могла померти від передозування.

Також Фокус розповідав, що відомо про колишню наречену Володимира та їхню дочку.