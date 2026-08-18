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"Я прошу всіх": що сказав Кличко про смерть своєї колишньої Гайден Панеттьєрі (фото)

реакція кличка на смерть Гайден Панеттьєрі
Український боксер Володимир Кличко і американська акторка Гайден Панеттьєрі | Фото: з відкритих джерел

Український боксер Володимир Кличко вперше прокоментував смерть своєї колишньої нареченої та матері його єдиної доньки, американської акторки Гайден Панеттьєрі. Спортсмен зізнався, що їхня родина наразі перебуває у стані глибокого шоку та горя через трагедію.

За словами Кличка, попри те, що вони вже не були разом, Гайден завжди залишалася важливою частиною його життя. Він зазначив, що вона побудувала неймовірну кар'єру завдяки своєму таланту, хоча їй і довелося зіткнутися з темними сторонами жорсткої індустрії. Про це Володимир написав в Instagram.

володимир кличко відреагував на смерть матері його дочки Панеттьєрі
Володимир Кличко написав допис-реакцію на смерть колишньої нареченої
Фото: Instagram

"Нашій доньці Каї я завжди розповідатиму про її матір із повагою та зроблю все, щоб вона пам'ятала, якою людиною вона була. Ніщо не перекреслить час, який ми провели разом, і те місце, яке вона посідала в нашому житті", — наголосив боксер.

Володимир висловив співчуття батькам, друзям та шанувальникам акторки, підкресливши, що такі молоді та талановиті люди не повинні йти з життя так рано. Наостанок він подякував усім за підтримку та звернувся до громадськості з проханням поважати приватність родини.

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кличко написав допис про смерть гайден
Володимир Кличко з Гайден Панеттьєрі та дочкою
Фото: з відкритих джерел

"Я прошу всіх поважати почуття та приватність нашої родини в цей неймовірно важкий час. Наразі це все, що я хочу сказати", — підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також Фокус розповідав, що відомо про колишню наречену Володимира та їхню дочку.