Ексдружина Кличка приїхала в Україну вперше за 13 років: який вигляд вона має (фото)

Модель Наталія Єгорова, колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, повернулася з Німеччини до України та відвідала місця свого дитинства. Під час поїздки на Івано-Франківщину та в Ужгород знаменитість зустрілася з близькими людьми і поділилася зворушливими спогадами.

Ексдружина очільника столиці приїхала на Франківщину вперше за понад десять років — востаннє вона бувала в рідних краях ще у 2013-му. В Instagram Наталія розповіла, як зустріла давню подругу, з якою згадала кумедну, але ризиковану історію з дитинства.

За словами моделі, колись у дитячі роки вони вирушили до лісу на пошуки ведмедя. Пригода закінчилася тим, що звір виявив їх першим, і дівчатам довелося швидко тікати. Тоді це здавалося веселою пригодою, хоча зараз Єгорова розуміє, наскільки це було небезпечно.

"Спогади від дитинства – мабуть, найпрекрасніші й найбезтурботніші", — поділилася Наталія.

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Наталія Єгорова приїхала в Україну Фото: Instagram

Окрім зустрічей із друзями, Наталія провідала свою 97-річну бабусю. Модель поділилася захопленням її ясним розумом та чудовим зором, адже жінка досі вишиває без окулярів. Єгорова пожартувала, що замість антивікових засобів усім варто терміново братися за вишивання, назвавши це головним секретом довголіття.

Стосунки Кличка і Єгорової

Віталій Кличко та Наталія Єгорова перебували у шлюбі протягом 25 років — з 1996 по 2022 рік, виховавши трьох спільних дітей. Протягом багатьох років подружжя фактично жило на дві країни: Віталій будував політичну кар'єру в Україні, тоді як Наталія тривалий час мешкала в Німеччині, розвиваючи музичну та модельну кар'єру.

Віталій Кличко був з Єгоровою протягом 25 років Фото: з відкритих джерел

У серпні 2022 року мер Києва офіційно підтвердив розлучення, зазначивши, що рішення було взаємним і зумовленим різними шляхами та багаторічним проживанням окремо, проте експодружжю вдалося зберегти дружні та поважні стосунки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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