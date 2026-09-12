Леди Гага впервые стала мамой: что известно о ребенке (фото)

Отец ребенка Майкл Полански. Пара обручилась в 2024 году. Папарацци впервые заметили певицу и ее жениха с маленьким ребенком.

Американская певица Леди Гага впервые стала мамой. Она родила ребенка от жениха Майкла Полански. Пара начала встречаться в 2019 году, в 2024 году обручилась, но в последние месяцы вела закрытый образ жизни. И все же папарацци запечатлели Леди Гага с маленьким ребенком на руках.

О том, что у певицы Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) появился первый ребенок стало известно благодаря фотографиям, опубликованным американским изданием Page Six. На снимках, сделанных в Калифорнии видно, что Леди Гага несет новорожденного в переноске для малышей придерживает его рукой. Рядом с 40-летней певицей идет ее жених – 42-летний Майкл Полански. При этом пол ребенка, его имя, а также информация о том, когда он появился на свет, остаются в секрете.

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Леди Гага не появлялась на публике с августа этого года, когда она остановилась, чтобы сделать селфи с поклонником, сообщает The Independent. А ее последний гастрольный тур под названием Mayhem Ball, в раках которого певица дала 86 концертов, завершила в апреле.

Леди Гага познакомилась с предпринимателем Майклом Полански на вечеринке по случаю дня рождения общего друга в конце 2019 года. О своих отношениях пара объявила в феврале 2020 года. В апреле 2024 года Леди Гага сообщила о том, что Полански сделал ей предложение и с тех пор они обручены.

В интервью журналу Vogue Леди Гага назвала Полански "очень умным и добрым", и, что они подходят друг другу, хотя их жизни отличаются, ведь ее избранник является очень закрытым человеком.

На "Шоу Стивена Кольбера" в октябре 2025 года певица заявила, что больше всего хочет стать мамой и теперь ее мечта осуществилась. В интервью газете The New York Times певица сообщила, что с радостью ждет того момента, когда она станет матерью.

"Для меня важнее всего не заставлять детей жить той жизнью, которую они сами не выбирали. Поэтому я твердо верю в то, что нужно давать им пространство, чтобы они могли самостоятельно понять, кто они такие", — сказала Леди Гага в интервью.

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