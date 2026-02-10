"Похудевшую и постаревшую" Леди Гага заподозрили в увлечении уколами для борьбы с аппетитом

39-летняя поп-звезда Стефани Джерманотта, более известная как Леди Гага, неожиданно появилась на сцене во время шоу перерыва Super Bowl, присоединившись к выступлению рэпера Bad Bunny. Изменения во внешности артистки спровоцировали оживленное обсуждение среди зрителей в соцсетях.

Леди Гага вышла на сцену в Санта-Кларе (Калифорния) для исполнения хита Die With A Smile в сопровождении Bad Bunny. Песню, которую артистка выпустила в дуэте с Бруно Марсом в 2024 году, на этот раз исполнили с элементами сальсы.

Гага предстала перед публикой в голубом платье с красным цветком гибискуса — символом Пуэрто-Рико, родины Bad Bunny. Образ дополнили красные туфли и яркая помада.

Выступление певицы вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Пользователи X (бывший Twitter) активно комментировали внешность артистки, заметив изменения на ее лице. Они пишут, что певица заметно "похудела и постарела".

"Кто заметил оземпиковое лицо Lady Gaga? Это Lady Gaga или ИИ, или Lady "Оземпик" Gaga?", — спрашивают пользователи Х.

Звезда сцены боролась с лишним весом еще с юного возраста и даже признавалась, что страдала булимией. В свое время из-за внезапной смены веса певицу даже подозревали в беременности.

