"Схудлу і постарілу" Леді Гага запідозрили у захопленні уколами для боротьби з апетитом

39-річна попзірка Стефані Джерманотта, більш відома як Леді Гага, несподівано з'явилася на сцені під час шоу перерви Super Bowl, приєднавшись до виступу репера Bad Bunny. Зміни у зовнішності артистки спровокували жваве обговорення серед глядачів у соцмережах.

Леді Гага вийшла на сцену у Санта-Кларі (Каліфорнія) для виконання хіта Die With A Smile у супроводі Bad Bunny. Пісню, яку артистка випустила у дуеті з Бруно Марсом 2024 року, цього разу виконали з елементами сальси.

Гага постала перед публікою у блакитній сукні з червоною квіткою гібіскуса — символом Пуерто-Рико, батьківщини Bad Bunny. Образ доповнили червоні туфлі та яскрава помада.

Виступ співачки викликав неоднозначну реакцію в соцмережах. Користувачі X (колишній Twitter) активно коментували зовнішність артистки, помітивши зміни на її обличчі. Вони пишуть, що співачка помітно "схудла та постаріла".

"Хто помітив оземпікове обличчя Lady Gaga?.. Це Lady Gaga чи ШІ, чи Lady "Оземпік" Gaga?", — питають користувачі Х.

Гага постала перед публікою у блакитній сукні з червоною квіткою гібіскуса Фото: Twitter

Зірка сцени боролася із зайвою вагою ще з юного віку і навіть зізнавалася, що страждала на булімію. Свого часу через раптову зміну ваги співачку навіть підозрювали у вагітності.

