Леді Гага вперше стала мамою: що відомо про дитину (фото)

Батько дитини — Майкл Поланскі. Пара заручилася у 2024 році. Папараці вперше помітили співачку та її нареченого з маленькою дитиною.

Американська співачка Леді Гага вперше стала мамою. Вона народила дитину від свого нареченого Майкла Поланскі. Пара почала зустрічатися у 2019 році, у 2024 році заручилася, але останніми місяцями вела закритий спосіб життя. І все ж папараці сфотографували Леді Гагу з маленькою дитиною на руках.

Про те, що у співачки Леді Гаги (справжнє ім'я — Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта) народилася перша дитина, стало відомо завдяки фотографіям, опублікованим американським виданням Page Six. На знімках, зроблених у Каліфорнії, видно, що Леді Гага несе новонародженого в переносці для малюків і притримує його рукою. Поряд із 40-річною співачкою йде її наречений – 42-річний Майкл Поланскі. При цьому стать дитини, її ім’я, а також інформація про те, коли вона з’явилася на світ, залишаються в таємниці.

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Леді Гага не з’являлася на публіці з серпня цього року, коли вона зупинилася, щоб зробити селфі з шанувальником, повідомляє The Independent. А свій останній гастрольний тур під назвою Mayhem Ball, у рамках якого співачка дала 86 концертів, вона завершила у квітні.

Леді Гага познайомилася з підприємцем Майклом Поланскі на вечірці з нагоди дня народження спільного друга наприкінці 2019 року. Про свої стосунки пара оголосила в лютому 2020 року. У квітні 2024 року Леді Гага повідомила, що Поланскі зробив їй пропозицію, і відтоді вони заручені.

В інтерв'ю журналу Vogue Леді Гага назвала Поланскі "дуже розумним і добрим" та зазначила, що вони підходять одне одному, хоча їхні життя відрізняються, адже її обранець є дуже закритою людиною.

У жовтні 2025 року в програмі "Шоу Стівена Кольбера" співачка заявила, що найбільше хоче стати мамою, і тепер її мрія збулася. В інтерв’ю газеті The New York Times співачка повідомила, що з радістю чекає на той момент, коли вона стане матір’ю.

"Для мене найважливіше — не змушувати дітей жити тим життям, яке вони самі не обирали. Тому я твердо вірю в те, що потрібно давати їм простір, щоб вони могли самостійно зрозуміти, хто вони такі", — сказала Леді Гага в інтерв’ю.

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