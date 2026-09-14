Без макияжа: 77-летняя Мерил Стрип удивила своим внешним видом в реальной жизни

77-летняя американская актриса Мерил Стрип появилась на публике в необычном для поклонников образе. Несмотря на большой успех в фильме "Дьявол носит Prada", где звезда предстала в стильных нарядах, в реальной жизни она одевается гораздо проще.

Соответствующие кадры были опубликованы в Instagram. Мерил Стрип попала в объектив камеры, когда пыталась расплатиться за парковку.

На видео видно, как актриса стоит возле паркомата и считает монеты, чтобы оплатить парковку автомобиля. Затем она отправилась в магазин.

Несмотря на многочисленные награды в кино и культовые образы в фильмах, в повседневной жизни Мерил Стрип одевается просто: белые брюки, розовая рубашка и вязаная кофта пастельного цвета. Этот образ она дополнила обычными очками, серьгами и светлой сумкой.

Кроме того, кинозвезда не использует яркий макияж в реальной жизни. На снимках видно, что актриса совсем не накрашена, но её лицо выглядит естественно.

Видео дня

Поклонники Мерил Стрип засыпали её комплиментами в комментариях под видео. Они отметили, что даже без макияжа и ярких образов актриса выглядит великолепно.

"Замечательная женщина! Мне нравятся все её актёрские работы";

"Чудесная!";

"Именно поэтому она мне нравится ещё больше. Звёзды — тоже люди".

Комментарии поклонников Мерил Стрип Фото: скрин

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Мерил Стрип подтвердила роман с актёром Мартином Шортом. По словам инсайдера, пара "не искала отношений", когда они впервые встретились. Их роман застал звёзд врасплох.

Также американская актриса продемонстрировала стильный образ, отсылая к своей роли в культовом фильме "Дьявол носит Prada". Мерил Стрип появилась в объёмном пальто с леопардовым принтом и бантом.

Кроме того, недавно стали известны огромные гонорары Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип за съемки в фильме "Дьявол носит Prada 2". Они получили щедрое вознаграждение за свои роли в успешном сиквеле легендарного фильма.