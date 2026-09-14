Без косметики: 77-річна Меріл Стріп здивувала виглядом у реальному житті

77-річна американська акторка Меріл Стріп засвітилась на публіці у незвичному для фанатів образі. Попри шалений успіх у фільмі "Диявол носить Prada", де зірка постала у стильних луках, у реальному житті вона одягається значно простіше.

Відповідні кадри оприлюднили в Instagram. Меріл Стріп піймали на камеру під час того, як вона намагалась розплатитись за паркування.

На відео видно, як акторка стоїть біля паркомата та рахує монети, щоб заплатити за паркування автомобіля. Потім вона вирушила у магазин.

Не дивлячись на великі відзнаки у кіно та культові образи у фільмах, у повсякденному житті Меріл Стріп одягається просто: білі штани, рожева сорочка і в’язана кофтинка пастельного кольору. Цей лук вона доповнила звичайними окулярами, сережками та світлою сумкою.

Крім цього, зірка кіно не використовує яскравий макіяж у реальному житті. На кадрах помітно, що акторка зовсім не нафарбована, але її обличчя має природній вигляд.

Видео дня

Шанувальники Меріл Стріп засипали її компліментами у коментарях під відео. Вони заявили, що навіть без макіяжу та яскравих образів акторка має чудовий вигляд.

«Видатна жінка! Мені подобаються всі її акторські роботи»;

«Чудова!»;

«Через це вона мені подобається ще більше. Зірки – теж люди».

Коментарі шанувальників Меріл Стріп Фото: скрін

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Меріл Стріп підтвердила роман із актором Мартіном Шортом. За словами інсайдера, пара "не шукала стосунків", коли вони вперше зійшлися. Їхній роман застав зірок зненацька.

Також американська акторка продемонструвала стильний образ, зробивши відсилання до своєї ролі в культовому фільмі "Диявол носить Prada". Меріл Стріп з’явилася в об’ємному пальті з леопардовим принтом і бантом.

Крім цього, нещодавно було розкрито шалені гонорари Енн Гетевей та Меріл Стріп у "Диявол носить Prada 2". Вони отримали щедру компенсацію за свої ролі в успішному сиквелі легендарного фільму.