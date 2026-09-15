40-летняя Иванна Онуфрийчук во второй раз беременна: кто отец ребенка (фото)

40-летняя украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук объявила о второй беременности от казахского бизнесмена Алмаза. У телезвезды уже есть старший сын Адам, которого она родила в 2024 году.

Радостную новость звезда объявила в Instagram (ivannaonufriichuk). Она поделилась трогательным видео, на котором позирует с округлившимся животиком.

На кадрах видно, как Онуфрийчук в белом платье развешивает маленькую детскую одежду. Затем она повернулась к камере и показала свой животик.

"Еще одно маленькое счастье уже на пути к нам", — написала ведущая под видео.

Срок беременности и пол ребенка пока не разглашаются.

В комментариях к посту подписчики Онуфрийчук поздравили её с таким приятным событием и пожелали лёгкой беременности:

"Боже! Какие новости! Поздравляю, дорогая!";

"Ой, классно! Очень хорошая новость! Легкой беременности!";

"Какое счастье! Поздравляем!".

Видео дня

Подписчики поздравили ведущую с радостным событием Фото: Скриншот

Напомним, что супругом Онуфрийчук является казахстанский бизнесмен Алмаз. Пара сыграла свадьбу в 2021 году. В мае 2024 года телеведущая родила первенца — сына Адама. В настоящее время семья проживает в Швейцарии.

Иванна Онуфрийчук с мужем и сыном Адамом Фото: Instagram

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