40-річна Іванна Онуфрійчук вдруге вагітна: хто батько дитини (фото)

40-річна українська ведуча Іванна Онуфрійчук оголосила про другу вагітність від казахського бізнесмена Алмаза. Телезірка вже має старшого сина Адама, якого народила у 2024 році.

Радісну новину зірка оприлюднила в Instagram (ivannaonufriichuk). Вона поділилась теплим відео, в якому позує з округленим животиком.

На кадрах видно, як Онуфрійчук у білій сукні розвішує маленький дитячий одяг. Потім вона повернулась до камери і показала свій животик.

"Ще одне маленьке щастя вже на шляху до нас", – написала ведуча під роликом.

Який термін у зірки та стать дитини поки не розголошується.

У коментарях від постом підписники Онуфрійчук привітали її з такою приємною подією та побажали легкої вагітності:

"Боже! Які новини! Вітаю, люба!";

"Ой, клас! Дуже хороша новина! Легкої вагітності!";

"Яке щастя! Вітаємо!".

Видео дня

Підписники привітали ведучу з радісною подією Фото: Скріншот

Нагадаємо, що чоловік Онуфрійчук — казахстанський бізнесмен Алмаз. Пара зіграла весілля у 2021 році. У травні 2024 року телеведуча народила первістка – сина Адама. Наразі сім’я проживає у Швейцарії.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком та сином Адамом Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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