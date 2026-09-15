Анита Луценко впервые показала своего нового возлюбленного: что о нем известно (фото)

Фитнес-тренер Анита Луценко, которая стала известна благодаря участию в шоу "Зважені та щасливі", впервые показала своего нового возлюбленного. На новых фото пара позировала на фоне Киева.

Романтические снимки звезда опубликовала в Instagram-stories (anitasporty). Как зовут нового избранника Луценко и чем он занимается — пока неизвестно.

Так, фитнес-тренер поделилась с подписчиками в соцсети черно-белыми фото, на которых она позирует с неизвестным мужчиной. Пара нежно обнималась, а по их взглядам было понятно, что они влюблены друг в друга.

Интересно, что снимки были сделаны на фоне украинского Киева, а также на фотографиях есть подпись "Kyiv 2026".

Анита Луценко с новым избранником Фото: Скриншот

Впрочем, Луценко пока не раскрывает имя своего возлюбленного и не делится подробностями личной жизни в соцсетях.

Что известно о личной жизни Луценко

Фитнес-тренер встречалась с Александром Лозовцовым, однако официально они не регистрировали брак. В 2016 году у пары родилась дочь Мия.

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В 2025 году Луценко заявляла, что никогда не была замужем и не мечтала о свадьбе.

Позже звезда рассказала, что их с Александром пути разошлись. Сейчас она воспитывает дочь Мию самостоятельно, без финансовой поддержки бывшего.

Анита Луценко с бывшим возлюбленным и дочерью Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Анита Луценко поделилась опытом того, как полтора года жила без алкоголя. По её словам, этот эксперимент стал одним из самых полезных в жизни, ведь принёс неожиданные результаты для здоровья, внешности и образа жизни.

Также тренер впервые подтвердила информацию о разрыве отношений со своим гражданским мужем Александром Лозовцовым. Анита объяснила, что не хотела лгать и постепенно заметила, что наедине с собой чувствует себя комфортнее.

Кроме того, Анита Луценко рассказала, где она сейчас живет и что помогает ей сохранять баланс в жизни.