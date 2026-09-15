Аніта Луценко вперше показала нового коханого: що про нього відомо (фото)

Фітнес-тренерка Аніта Луценко, яка стала відомою завдяки зйомках в шоу "Зважені та щасливі", вперше показала свого нового коханого. На нових фото пара позувала на тлі Києва.

Романтичні знімки зірка оприлюднила в Instagram-stories (anitasporty). Як звати нового обранця Луценко та чим він займається – поки невідомо.

Так, фітнес-тренерка поділилась з підписниками у соцмережі чорно-білими фото, на яких позує з невідомим чоловіком. Пара ніжно обіймалась, а по їхньому погляду зрозуміло, що вони закохані одне в одного.

Цікаво, що знімки були зроблені на тлі українського Києва, а також фото мають підпис "Kyiv 2026".

Аніта Луценко з новим обранцем Фото: Скріншот

Втім, Луценко поки приховує ім’я свого коханого та не ділиться подробицями особистого життя у соцмережах.

Що відомо про особисте життя Луценко

Фітнес-тренерка зустрічалась з Олександром Лозовцовим, однак офіційний шлюб вони не оформляли. У пари у 2016 році народилась донька Мія.

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У 2025 році Луценко заявляла, що ніколи не була заміжня і не мріяла про весілля.

Згодом зірка розповіла, що їхні з Олександром шляхи розійшлися. Наразі вона виховує доньку Мію самостійно, без фінансової підтримки колишнього.

Аніта Луценко з колишнім коханим та донькою Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Аніта Луценко поділилася досвідом, як півтора року жила без алкоголю. За її словами, цей експеримент став одним із найкорисніших у житті, адже приніс несподівані результати для здоров’я, зовнішності та способу життя.

Також тренерка вперше підтвердила інформацію про завершення стосунків зі своїм цивільним чоловіком Олександром Лозовцовим. Аніта пояснила, що не хотіла брехати й поступово помітила, що наодинці із собою почувається комфортніше.

Окрім цього, Аніта Луценко розповіла, де зараз живе, і що їй допомагає зберігати баланс у житті.