Аніта Луценко на півтора року відмовилась від алкоголю: як змінилось її тіло

Українська тренерка Аліна Луценко поділилася досвідом, як півтора року жила без алкоголю. За її словами, цей експеримент став одним із найкорисніших у житті, адже приніс несподівані результати для здоров’я, зовнішності та способу життя.

Луценко пояснила, що відмовилася від алкоголю після неприємного досвіду, коли "випила зайвого". З часом вона помітила суттєві переваги: відсутність головного болю після вечірок, значну економію в ресторанах, кращий вигляд шкіри навіть без косметологічних процедур.

"Не існує нешкідливої дози алкоголю — це легка отрута, і організм реагує відповідно: нудотою, серцебиттям, головним болем", — наголосила тренерка.

Аніта Луценко розповіла про відмову від алкоголю Фото: Анита Луценко/Instagram

Серед інших плюсів вона відзначила те, що її оточення також зменшило споживання алкоголю, а ранкові набряки й "пом’ятість" зникли. Крім того, Луценко зазначила, що відмова від алкоголю стає світовим трендом, про що їй розповідали й винороби за кордоном.

Попри позитивний досвід, тренерка підкреслила: не робить категоричних висновків і не встановлює жорстких заборон для себе.

"Експеримент вважаю вдалим і ефективним, з висновками і користю", — підсумувала вона.

Аніта Луценко вважає експеримент вдалим Фото: Анита Луценко/Instagram

