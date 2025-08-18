Анита Луценко на полтора года отказалась от алкоголя: как изменилось ее тело

Украинский тренер Алина Луценко поделилась опытом, как полтора года жила без алкоголя. По ее словам, этот эксперимент стал одним из самых полезных в жизни, ведь принес неожиданные результаты для здоровья, внешности и образа жизни.

Луценко объяснила, что отказалась от алкоголя после неприятного опыта, когда "выпила лишнего". Со временем она заметила существенные преимущества: отсутствие головной боли после вечеринок, значительную экономию в ресторанах, лучший вид кожи даже без косметологических процедур.

"Не существует безвредной дозы алкоголя — это легкий яд, и организм реагирует соответственно: тошнотой, сердцебиением, головной болью", — отметила тренер.

Среди других плюсов она отметила то, что ее окружение также уменьшило потребление алкоголя, а утренние отеки и "помятость" исчезли. Кроме того, Луценко отметила, что отказ от алкоголя становится мировым трендом, о чем ей рассказывали и виноделы за рубежом.

Несмотря на положительный опыт, тренер подчеркнула: не делает категорических выводов и не устанавливает жестких запретов для себя.

"Эксперимент считаю удачным и эффективным, с выводами и пользой", — подытожила она.

