Ученые создали "пьяный пластырь", который предотвратит ужасное похмелье: как это будет работать

Ученые создали пластырь, который будет сообщать, что человек выпил такую дозу алкоголя, которая может вызвать ужасное похмелье, чтобы помочь от него избавиться.

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Этот можно носить с собой, а предупреждение о необходимости прекратить употреблять алкоголь будет приходить на ваш смартфон, пишет Daily Star.

Технология сообщает, есть ли у вас риск обезвоживания и будущего похмелья после нескольких бокалов пива.

Оповещение на телефон срабатывает, когда определенное количество воды и алкоголя теряется через кожу.

Пользователю сообщается, сколько воды он должен выпить, чтобы сбалансировать ситуацию.

Профессор Джон А. Роджерс из Северо-Западного университета в США считает, что технология может быть доступна в течение двух лет.

Пластыри были созданы для спортсменов, но ученый считает, что они будут идеальными для любителей выпить.

"Сейчас мы работаем над более точным устройством, которое будет фиксировать постепенную ежедневную потерю человеком водяного пара и алкоголя в жаркий день. Это могло бы помочь им управлять потреблением алкоголя и воды гораздо умнее", — пояснил профессор Роджерс.

Исследования показывают, что почти 40% взрослых в Великобритании после тяжелой ночи выбирают тарелку с яйцами, беконом, колбасой, бобами, грибами, черным пудингом и тостами, а не любое другое "лекарство".

Крепкий черный кофе был признан нашим вторым лучшим средством от похмелья. За ним следуют бутерброд с беконом и яйцом, банан и горячий тост с маслом.

Напомним, молодых айтишников заманивают в компанию пивными автоматами.

Фокус также писал, что одна из иностранных компаний искала на работу человека, который разбирается в похмелье.