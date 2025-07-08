Вчені створили "п'яний пластир", який запобігатиме жахливому похміллю: як це працюватиме

Вчені створили пластир, який повідомлятиме, що людина випила таку дозу алкоголю, яка може спричинити жахливе похмілля, щоб допомогти його позбутись.

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Цей можна носити з собою, а попередження про необхідність припинити вживати алкоголь приходитиме на ваш смартфон, пише Daily Star.

Технологія повідомляє, чи є у вас ризик зневоднення та майбутнього похмілля після кількох келихів пива.

Сповіщення на телефон спрацьовує, коли певна кількість води та алкоголю втрачається через шкіру.

Користувачеві повідомляється, скільки води він повинен випити, щоб збалансувати ситуацію.

Професор Джон А. Роджерс з Північно-Західного університету в США вважає, що технологія може бути доступна протягом двох років.

Пластирі були створені для спортсменів, але науковець вважає, що вони будуть ідеальними для любителів випити.

"Зараз ми працюємо над більш точним пристроєм, який фіксуватиме поступову щоденну втрату людиною водяної пари та алкоголю в спекотний день. Це могло б допомогти їм керувати споживанням алкоголю та води набагато розумніше", — пояснив професор Роджерс.

Дослідження показують, що майже 40% дорослих у Великій Британії після важкої ночі обирають тарілку з яйцями, беконом, ковбасою, бобами, грибами, чорним пудингом і тостами, а не будь-які інші "ліки".

Міцна чорна кава була визнана нашим другим найкращим засобом від похмілля. За нею слідують бутерброд з беконом і яйцем, банан і гарячий тост з маслом.

Нагадаємо, молодих айтішників заманюють у компанію пивними автоматами.

Фокус також писав, що одна з іноземних компаній шукала на роботу людину, яка розуміється на похміллі.