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Вся в слезах: Оля Полякова рассказала о тяжелой утрате (видео)

У Оли Поляковой умерла собака
Оля Полякова | Фото: Скрин видео

Певица Оля Полякова со слезами на глазах сообщила о смерти своей собаки Мими и обратилась к людям с просьбой.

В Instagram-stories артистка рассказала, что Мими, как всегда, вышла погулять, но домой не вернулась. Собаку нашли только через сутки.

У Оли Поляковой умерла собака

"Боже, люди, стерилизуйте собак вовремя, чтобы они никогда не убегали. Мими, как всегда, вышла погулять во двор и не вернулась. Вернулась только через день, вся покусанная. Спасти её не удалось", — сказала Полякова.

Как известно, Мими была шпицем. В 2023 году она сбежала и провела около трёх дней в лесу. Тогда собака чудом выжила и вернулась домой, а певица разыскивала свою любимую питомицу.

Через несколько часов после публикации сторис о потере Полякова показалась в лондонском аэропорту и написала, что "снова в путь".

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Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, певица рассказала, что 15 лет скрывала свой настоящий возраст, публично называя себя на пять лет моложе.