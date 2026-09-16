Вся у сльозах: Оля Полякова повідомила про болючу втрату (відео)

Співачка Оля Полякова зі сльозами на очах повідомила про смерть своєї собаки Мімі та звернулася до людей з проханням.

В Instagram-stories артистка розповіла, що Мімі, як завжди, вийшла погуляти, але додому не повернулася. Собаку знайшли лише через добу.

В Олі Полякової померла собака

"Боже, люди, стерилізуйте вчасно собак, щоб вони ніколи не бігали. Мімі пішла гуляти, як завжди, на двір і не повернулася. Повернулася тільки через день уся покусана. Не вдалося врятувати", — сказала Полякова.

Як відомо, Мімі була шпіцем. У 2023 році вона втекла та провела близько трьох днів у лісі. Тоді собака дивом вижила та повернулася додому, а співачка розшукувала домашню улюбленицю.

За кілька годин після сторіс про втрату Полякова показалася в лондонському аеропорту та написала, що "знову в дорогу".

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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Оля Полякова разом із молодшою донькою Алісою потрапила під атаку російського "Шахеда" під час поїздки потягом до Польщі.

Полякова вчергове опинилася у центрі скандалу після публікації кадру з дегустацією делікатесів під час гастролей в Одесі. У соцмережах артистку розкритикували, згадавши її попередні заяви про "концтабір" та ДТП, у яку вона потрапила разом із донькою.

Також співачка розповідала, що 15 років приховувала свій справжній вік, публічно називаючи себе на п'ять років молодшою.