"Пантера": Злата Огневич прогулялась по Киеву в облегающем наряде (фото)

40-летняя украинская певица Злата Огневич в очередной раз очаровала своих поклонников стильным образом. Знаменитость прогулялась по Киеву в образе "женщины-кошки".

Соответствующие снимки звезда опубликовала в Instagram (zlata.ognevich). Поклонники певицы не остались равнодушными и засыпали её комплиментами.

Огневич наслаждается осенним Киевом и решила прогуляться по нему в интересном образе. Певица вышла на улицу в чёрном комбинезоне, который подчеркнул её стройную фигуру. Сверху она надела кожаную куртку, а весь наряд дополнили шапка, солнцезащитные очки, ботинки на каблуке и сумка.

"Готова к новому дню", — подписала снимки Огневич.

Подписчики певицы сравнили её с пантерой. Они оставили под постом множество восторженных комментариев:

"Красавица";

"Злата, я всегда в восторге от твоих образов";

"Ну вау";

"Пантера! Очень крутой образ".

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Реакция на образ Огневич Фото: Скриншот Реакция на образ Огневич Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Злата Огневич впервые публично прокомментировала слухи о романе с исполнителем Максимом Бородиным, с которым она представила песню "Без тебя".

Также звезда призналась, что испытывала симпатию к Андрею Хливнюку. Однако романтических отношений между ними не сложилось.

Кроме того, Злата Огневич рассказала "Фокусу" о том, с кем из участников она общается после проекта "Холостячка", на какие средства она сегодня живет и планирует ли она вернуться в политику.