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"Пантера": Злата Огневич прогулялась по Киеву в облегающем наряде (фото)

Как выглядит Злата Огневич
Злата Огневич | Фото: Instagram

40-летняя украинская певица Злата Огневич в очередной раз очаровала своих поклонников стильным образом. Знаменитость прогулялась по Киеву в образе "женщины-кошки".

Соответствующие снимки звезда опубликовала в Instagram (zlata.ognevich). Поклонники певицы не остались равнодушными и засыпали её комплиментами.

Огневич наслаждается осенним Киевом и решила прогуляться по нему в интересном образе. Певица вышла на улицу в чёрном комбинезоне, который подчеркнул её стройную фигуру. Сверху она надела кожаную куртку, а весь наряд дополнили шапка, солнцезащитные очки, ботинки на каблуке и сумка.

"Готова к новому дню", — подписала снимки Огневич.

Подписчики певицы сравнили её с пантерой. Они оставили под постом множество восторженных комментариев:

  • "Красавица";
  • "Злата, я всегда в восторге от твоих образов";
  • "Ну вау";
  • "Пантера! Очень крутой образ".
Видео дня
Злата Огневич — комментарии поклонников
Реакция на образ Огневич
Фото: Скриншот
Злата Огневич — комментарии поклонников
Реакция на образ Огневич
Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Злата Огневич рассказала "Фокусу" о том, с кем из участников она общается после проекта "Холостячка", на какие средства она сегодня живет и планирует ли она вернуться в политику.