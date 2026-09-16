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Стиль життя

"Пантера": Злата Огнєвіч прогулялась по Києву в обтислому наряді (фото)

Як виглядає Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч | Фото: Instagram

40-річна українська співачка Злата Огнєвіч вкотре зачарувала своїх шанувальників стильним луком. Знаменитість прогулялась по Києву в образі "жінки-кішки".

Відповідні кадри зірка оприлюднила в Instagram (zlata.ognevich). Фанати співачки не пройшли повз і засипали її компліментами.

Огнєвіч насолоджується осіннім Києвом і вирішила прогулятись по ньому в цікавому образі. Співачка вийшла на вулицю у чорному комбінезоні, який підкреслив її струнку фігуру. Зверху вона одягла шкіряну куртку, а весь аутфіт доповнили шапка, сонцезахисні окуляри, чоботи на підборах та сумка.

"Готова до нового дня", — підписала кадри Огнєвіч.

Підписники співачки порівняли її з пантерою. Вони залишили під постом безліч захоплюючих коментарів:

  • "Красуня";
  • "Злато, я у захваті завжди від твоїх луків";
  • "Ну вау";
  • "Пантера! Дуже кайфовий лук".
Видео дня
Злата Огнєвіч - коментарі фанатів
Реакція на образ Огнєвіч
Фото: Скріншот
Злата Огнєвіч - коментарі фанатів
Реакція на образ Огнєвіч
Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім цього, Злата Огнєвіч розповідала Фокусу, про те з ким з учасників спілкується після проєкту "Холостячка", на які кошти сьогодні живе та чи планує повернутися знову в політику.