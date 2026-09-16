"Пантера": Злата Огнєвіч прогулялась по Києву в обтислому наряді (фото)

40-річна українська співачка Злата Огнєвіч вкотре зачарувала своїх шанувальників стильним луком. Знаменитість прогулялась по Києву в образі "жінки-кішки".

Відповідні кадри зірка оприлюднила в Instagram (zlata.ognevich). Фанати співачки не пройшли повз і засипали її компліментами.

Огнєвіч насолоджується осіннім Києвом і вирішила прогулятись по ньому в цікавому образі. Співачка вийшла на вулицю у чорному комбінезоні, який підкреслив її струнку фігуру. Зверху вона одягла шкіряну куртку, а весь аутфіт доповнили шапка, сонцезахисні окуляри, чоботи на підборах та сумка.

"Готова до нового дня", — підписала кадри Огнєвіч.

Підписники співачки порівняли її з пантерою. Вони залишили під постом безліч захоплюючих коментарів:

"Красуня";

"Злато, я у захваті завжди від твоїх луків";

"Ну вау";

"Пантера! Дуже кайфовий лук".

Видео дня

Реакція на образ Огнєвіч Фото: Скріншот Реакція на образ Огнєвіч Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Злата Огнєвіч вперше публічно прокоментувала чутки про роман з виконавцем Максимом Бородіним, з яким вона запрем’єрила пісню "Без тебе".

Також зірка зізнавалася, що мала симпатію до Андрія Хливнюка. Однак романтичних відносин між ними не виникло.

Крім цього, Злата Огнєвіч розповідала Фокусу, про те з ким з учасників спілкується після проєкту "Холостячка", на які кошти сьогодні живе та чи планує повернутися знову в політику.