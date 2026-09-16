Известного актера застали с женщиной, моложе его на 31 год (фото)

71-летнему американскому актёру Кевину Костнеру после скандального развода с дизайнером Кристин Баумгартнер приписывают новый роман.

В последнее время в СМИ активно обсуждают его предполагаемый роман с 40-летней женщиной по имени Дженнифер, с которой актера заметили вместе, однако официальных комментариев по этому поводу он пока не дает.

Новый роман Кевина Костнера?

На днях звезду экрана заметили в компании Дженнифер Милберн, 40-летней бывшей стюардессы, а ныне лайфстайл-коуча. Они находились в супермаркете недалеко от поместья актёра в Санта-Барбаре. Пара купила стейки, овощи, хлопья и грейпфрутовый сок.

Журналисты связались с женщиной, и она подтвердила, что это правда. Однако она прервала разговор, когда её спросили, встречаются ли они с Кевином.

Новая предполагаемая девушка Кевина Костнера Фото: Instagram

Актёр и его новая предполагаемая избранница, возможно, познакомились в Аспене, где у него есть ранчо. Дженнифер часто сотрудничала с местными брендами в качестве модели.

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Кевин Костнер Фото: Instagram

Личная жизнь Кевина Костнера

Звезда фильмов "Телохранитель" и "Йеллоустоун" был дважды женат и является отцом семерых детей от трёх разных женщин.

Первый брак с Синди Сильвой (1978–1994). Свою первую жену актёр встретил ещё во время учёбы в Калифорнийском университете. Они прожили вместе 16 лет на пике его голливудской карьеры и воспитали троих детей: Энни (1984), Лили (1986) и Джо (1988). Пара развелась в 1994 году.

Роман с Бриджит Руни. После первого развода Костнер имел кратковременные отношения с Бриджит Руни, в результате которых в 1996 году родился его четвёртый сын — Лиам.

Второй брак с Кристин Баумгартнер (2004–2024). С дизайнером сумок Кристин Баумгартнер актёр женился в 2004 году. В этом браке родилось трое детей: Кейден (2007), Гейс (2009) и Грейс (2010). В мае 2023 года Кристин неожиданно подала на развод. Бракоразводный процесс длился почти год и сопровождался публичными спорами по поводу алиментов и раздела имущества. Осенью 2025 года Кристин вышла замуж за финансиста Джоша Коннора, который ранее был другом и соседом актёра.

После болезненного разрыва с Кристин актёр отмечал, что, несмотря ни на что, остаётся открытым для новой любви. Пресса приписывала ему немало романов с известными женщинами — от Риз Уизерспун и Шэрон Стоун до певицы Джуэл.

В 2025 году у актёра были романтические отношения с бывшей женой миллиардера Келли Нунан Горес.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Лауреат премии "Оскар", актёр и режиссёр Кевин Костнер вызвал слухи о новом романе после того, как сфотографировался на Суперкубке в Новом Орлеане с бывшей ведущей шоу "Today", 60-летней Годой Котб.

Актёр показал редкий снимок, на котором он позирует с шестью из своих семи детей.

Ранее Фокус писал, что Шэрон Стоун и Кевин Костнер "флиртовали" на одном мероприятии.